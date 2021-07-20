الشارقة يختتم معسكره الداخلي في خورفكان

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة معسكره الداخلي بمدينة خورفكان، الذي خاض خلاله، أول من أمس، تجربة ودية أمام بني ياس، انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد، الذي يستهله الشارقة بلقاء نظيره اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، في حين يلتقي بني ياس مع الوصل، علماً بأن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي لموسم 2021-2022 ستنطلق يومي 19 و20 أغسطس المقبل.

وخاض الشارقة المباراة بتشكيلتين مختلفين على مدار الشوطين، ومنح جميع اللاعبين فرصة المشاركة في المباراة.

وسيعود الفريق الشرقاوي لمواصلة تدريباته بعد عطلة عيد الأضحى. وتعد هذه التجربة الودية الأولى لفريق الشارقة، منذ أن أنهى مشواره في دوري الموسم الماضي.

ويفقد الشارقة هذا الموسم لاعبيه البرازيليين، إيغور كورنادو الذي انتقل أخيراً إلى نادي الاتحاد جدة السعودي، وويلتون سواريز الذي عاد إلى بلاده بشكل نهائي، بسبب المرض.

وشارك في المعسكر الداخلي لفريق الشارقة 28 لاعباً، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

واستقطب نادي الشارقة هذا الموسم عدداً من اللاعبين لدعم صفوفه، من بينهم أحمد الهاشمي قادماً من نادي شباب الأهلي، وماجد راشد القادم من فريق اتحاد كلباء، وعبدالله كاظم من نادي حتا، وخليل خميس من نادي الفجيرة.

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