رابطة المحترفين تعتمد مواعيد مباريات الدور الأول للدوري

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، الذي يشمل 13 جولة تنطلق في 19 أغسطس المقبل، وتتواصل حتى السابع من يناير المقبل.

وأكد عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية حسن طالب المري، في بيان، أمس، أن «الرابطة سعت لإقامة أكبر عدد ممكن من المباريات خلال نهاية الأسبوع، مع الأخذ بالاعتبار التوقفات الدولية المقبلة، والحرص على دعم مسيرة منتخبنا الوطني في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إلى جانب دعم مشاركة الوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا وترقب إكمال أحدهما مشواره في البطولة القارية، حيث سيكون التعامل مرناً لخدمة ممثلي الكرة الإماراتية في المحفل الخارجي».

وقال المري: «إن الرابطة سعت لإنجاز الجدول بكامل تفاصيله وتوفيره للأندية قبل نحو شهر من انطلاق دوري الخليج العربي، من أجل منح الأندية الفرصة للتحضير والتخطيط المناسب وفق مبدأ الشراكة الذي نتبعه معها، للوصول بالمسابقة إلى أفضل الممارسات الفنية والتسويقية والترويجية».

وبحسب البرنامج المعتمد ستقام الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس المقبل، ويلتقي يوم 19 أغسطس: الإمارات وشباب الأهلي، العروبة والوحدة، عجمان والنصر، ويوم 20 أغسطس: خورفكان والعين، الجزيرة والظفرة، بني ياس والوصل، الشارقة واتحاد كلباء.

وتقام الجولة الثانية يومي 25 و26 أغسطس، ويلتقي يوم 25 أغسطس: اتحاد كلباء والجزيرة، شباب الأهلي وعجمان، الوصل وخورفكان، العين والإمارات، ويلتقي يوم 26 أغسطس: النصر والعروبة، الظفرة والشارقة، الوحدة وبني ياس.

وتقام الجولة الثالثة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، ويلتقي يوم 10 سبتمبر: الإمارات والظفرة، خورفكان والوحدة، الشارقة والوصل، ويلتقي يوم 11 سبتمبر: بني ياس والعين، العروبة وشباب الأهلي، اتحاد كلباء وعجمان، الجزيرة والنصر.

وتقام الجولة الرابعة أيام 16 و17 و18 سبتمبر، ويلعب يوم 16 سبتمبر: الظفرة وبني ياس، النصر وخورفكان، ويوم 17 سبتمبر: عجمان والعروبة، الجزيرة والإمارات، العين واتحاد كلباء، ويوم 18 سبتمبر: الوصل والوحدة، شباب الأهلي والشارقة.

وتقام الجولة الخامسة يومي 23 و24 سبتمبر، ويلتقي يوم 23 سبتمبر: العروبة والعين، اتحاد كلباء والوصل، الوحدة وشباب الأهلي، ويوم 24 سبتمبر: بني ياس وعجمان، خورفكان والظفرة، الإمارات والنصر، الشارقة والجزيرة.

وتقام الجولة السادسة يومي 28 و29 سبتمبر، ويلتقي يوم 28 سبتمبر: الظفرة واتحاد كلباء، الجزيرة والعروبة، الوصل وشباب الأهلي، ويوم 29 سبتمبر: عجمان والشارقة، النصر وبني ياس، خورفكان والإمارات، العين والوحدة.

وتقام الجولة السابعة يومي 21 و22 أكتوبر، على أن يتم ترحيل مباراة الفريق المتأهل في دوري أبطال آسيا الوحدة أو الشارقة إلى يوم 23 أكتوبر، ويلتقي يوم 21 أكتوبر: بني ياس وخورفكان، اتحاد كلباء والعروبة، الوصل والعين، ويلتقي يوم 22 أكتوبر: عجمان والظفرة، شباب الأهلي والجزيرة، الوحدة والإمارات، الشارقة والنصر.

وتقام الجولة الثامنة يومي 28 و29 أكتوبر، ويلتقي يوم 28 أكتوبر: النصر واتحاد كلباء، الإمارات والوصل، الجزيرة وبني ياس، ويوم 29 أكتوبر: الظفرة والوحدة، العروبة والشارقة، خورفكان وعجمان، شباب الأهلي والعين.

وتقام الجولة التاسعة يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، ويلعب يوم 2 نوفمبر: اتحاد كلباء وشباب الأهلي، العين والظفرة، عجمان والجزيرة، الوصل والنصر، ويوم 3 نوفمبر: العروبة وخورفكان، بني ياس والإمارات، الشارقة والوحدة.

وتقام الجولة العاشرة يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، ويلتقي يوم 20 نوفمبر: بني ياس والعروبة، خورفكان والشارقة، الإمارات واتحاد كلباء، الجزيرة والعين، ويوم 21 نوفمبر: الوحدة وعجمان، الظفرة والوصل، النصر وشباب الأهلي.

وتقام الجولة الحادية عشرة يومي 25 و26 ديسمبر المقبل، ويلعب يوم 25 ديسمبر: عجمان والوصل، الجزيرة وخورفكان، العروبة والإمارات، العين والنصر، ويلعب يوم 26 ديسمبر: اتحاد كلباء والوحدة، شباب الأهلي والظفرة، الشارقة وبني ياس. وتقام الجولة الثانية عشرة يومي 30 و31 ديسمبر المقبل، ويلعب يوم 30 ديسمبر: الوصل والعروبة، الظفرة والنصر، بني ياس وشباب الأهلي، ويوم 31 ديسمبر: العين وعجمان، خورفكان واتحاد كلباء، الإمارات والشارقة، الوحدة والجزيرة.

وتقام الجولة الثالثة عشرة يومي 6 و7 يناير المقبل، ويلعب يوم 6 يناير: العروبة والظفرة، شباب الأهلي وخورفكان، الجزيرة والوصل، ويوم 7 يناير: النصر والوحدة، اتحاد كلباء وبني ياس، عجمان والإمارات، الشارقة والعين.

حسن المري:

• «الرابطة سعت لإنجاز الجدول بكامل تفاصيله، وتوفيره للأندية قبل نحو شهر من انطلاق دوري الخليج العربي».

إصدار جدول تحت 21 سنة

أعلنت الرابطة عن مواعيد الدور الأول لدوري الخليج العربي تحت 21 سنة، الذي يقام بالتزامن مع دوري الخليج العربي، بالفترة من 20 أغسطس المقبل إلى 8 يناير المقبل، وذلك بالنظام نفسه المتبع بإقامة المباريات نفسها ببرنامج مطابق لروزنامة دوري الخليج العربي، لكن بعد 24 ساعة من خوض الفريق الأول مباراته.

• 19 أغسطس المقبل موعد انطلاق مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي.

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