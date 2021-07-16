مال الله: عدم حسم ملف الجهاز الفني لا يؤثر في تحضيرات فريق الإمارات

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

قال قائد فريق الإمارات لكرة القدم، عبدالله مال الله، إن لاعبي الفريق الأول يستعدون بروح عالية للمنافسات المقبلة، على الرغم من تأخر قدوم المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وشدد على أنهم يتمنون حسم ملف الجهاز الفني في وقت يسمح بالوصول إلى الجاهزية الفنية المطلوبة، وتحقيق النتائج التي يترقبها الجمهور.

وأكد في حديث لـ«الإمارات اليوم»: الحقيقة أن هناك روحاً عالية في الفريق، وعدم حسم ملف الجهاز الفني لا يؤثر سلباً في تحضيرات واستعدادات الفريق، فلاعبو الفريق يقومون بواجباتهم الملقاة على عاتقهم بانتظار تحسن الظروف الأخرى، وثقتنا عالية بأن مستقبل الفريق سيتحسن نحو الأفضل، بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وبما يسهم في توفير مقومات الاستعداد للموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وفي الوقت الحاضر نعمل جاهدين وبمساندة جمهور الفريق الذي ساندنا في جميع الأوقات للحفاظ على الاستقرار الحالي، وجميع اللاعبين بأعلى درجات الحرص لتقديم كل ما عندهم في المرحلة المقبلة.

وتابع: من المعروف أن تأخر التعاقد مع المدرب واللاعبين الأجانب، يولد ظرفاً صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نبقى ننتظر، بل نقوم بواجباتنا، ريثما يتم حسم هذا الأمر في أقرب فرصة، لكي تتطور الاستعدادات، رغم أن الطاقم التدريبي الحالي بقيادة سمير الشيخ ووليد مروش يجتهد معنا بشكل طيب.

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