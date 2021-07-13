ياسين: أتطلع إلى إنجاز مع التعاون.. واللعب مجدداً في المحترفين

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف لاعب الشارقة السابق والتعاون الحالي، الفلسطيني الأصل والمصري الجنسية، المعتصم ياسين، أنه يتطلع إلى تحقيق إنجاز مع التعاون بدوري الدرجة الأولى، والعودة مجدداً للعب في بطولات المحترفين.

وقال لـ«الامارات اليوم»: «نادي التعاون من الأندية المجتهدة، وقبل التعاقد معه لم أكن على علم بتطلعاته الكبيرة، وسأجتهد معه لتقديم الأفضل، خصوصاً أنه وفر لي كل الإمكانات لتقديم أفضل المستويات، وأتطلع دائماً لتقديم كل ما لدي لهذا النادي، وأطمح إلى أن أضع الفريق في مراكز متقدمة، وإذا سنحت الفرصة للمنافسة على الصعود فهو حق مشروع لأي نادٍ، خصوصاً في ظل وجود إدارة مجتهدة، وذات طابع احترافي، حافظت على معظم الأسماء، وقامت بانتدابات جديدة، وهذا يدل على حرص النادي على تطوير الفريق، والمنافسة، وأنا الآن أركز مع فريقي التعاون، لكن هدفي هو أن أعود للعب في دوري المحترفين مستقبلاً». وعن تجربته مع الشارقة، قال: «أشعر بسعادة كبيرة للمساهمة بفوز الملك في دوري الخليج العربي في أول موسم منذ تطبيق القرار، وأشعر بسعادة لا توصف في ذلك الموسم (2018-2019)، لكوني سجلت هدفاً في الدقيقة 89، أسهم في فوز الشارقة على الظفرة، ونيل ثلاث نقاط ثمينة كانت أحد أهم أسباب الفوز بالبطولة، إضافة إلى هدف آخر في كأس الخليج العربي في مرمى الإمارات».

وأوضح: «اللعب في صفوف الملك ترك لي ذكريات كثيرة لا يمكن حصرها بزمان ومكان، والفوز بالدرع يعتبر من أهم الإنجازات بحياتي، ومن أجمل اللحظات التي عشتها بحياتي الكروية، كونها أول سنة لي على صعيد الاحتراف والفريق الأول، وهو ما لم أكن أحلم به، وهي أمنية كل لاعب أن يبدأ بهذه الصورة، والفضل لله سبحانه وتعالى ثم المدرب القدير عبدالعزيز العنبري، الذي أعطاني هذه الفرصة كاملة، الذي كان يثق بقدراتي، وسعيد لأنني كنت على قدر المسؤولية، وكان بمثابة الأب لي والأخ والصديق الذي لم يبخل علي في تقديم النصائح والتعليمات التي طورتني كلاعب، ما جعلني أعطي كل ما لدي، وأقدم مستويات طيبة، أسهمت في مساعدة الفريق على تحقيق اللقب».

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