    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    المنتخب مع عمان والهند وقيرغزستان في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً

    المصدر:
    • الامارات اليوم
    التاريخ:

    سُحبت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، حيث أسفرت عن وجود منتخبنا الأولمبي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان. ويُشارك في التصفيات 42 منتخباً تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين، بحيث ضمت منطقة الغرب والجنوب والوسط 23 منتخباً، في حين ضمت مجموعة منطقتي الشرق وآسيان 19 منتخباً.

    وفي منطقة الغرب تم توزيع المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

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