إيغور لجمهور الشارقة: رسالتي إليكم تحمل أملاً باللقاء بدل لغة الوداع

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

ودّع لاعب الشارقة السابق، البرازيلي إيغور كورنادو، جماهير «الملك» برسالة مؤثرة، وذلك بعد انتقاله رسمياً إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، بعد موافقة الشارقة. وظهر إيغور على شريط فيديو نشره حساب نادي الشارقة على «تويتر»، مرفقاً بترجمة عربية، حيث قال للنادي وجمهور «الملك»: «رسالتي إليكم تحمل أملاً باللقاء، بدل لغة الوداع». وأضاف: «كرة القدم ليست عالماً بهيجاً، وبلا شك مررنا بحلظات جميلة ، وبتحديات ولحظات صعبة». وقال إنه ممتن بشدة لجمهور الشارقة، للفترة الجميلة والمميزة التي أمضاها في النادي، وتابع: «كسبتموني مشجعاً للنادي معكم، وسأستمر بلا شك في متابعة أخبار الفريق». وكان الشارقة أعلن رسمياً في حسابه على «تويتر»، أنه بناءً على رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد، وباتفاق جميع الأطراف، فإن شركة الشارقة لكرة القدم وافقت على العرض المُقدم من الاتحاد السعودي لشراء عقد إيغور، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

وأمضى إيغور ثلاثة مواسم مميزة مع الشارقة منذ قدومه إليه سنة 2018، من باليرمو الإيطالي، وبات أيقونة الفريق، ومحبوب الجماهير، وحقق مع الشارقة بطولتي دوري الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي. وتحول إيغور خلال فترة قصيرة إلى اللاعب المفضل لجمهور الشارقة، وأشهر لاعب في الدوري الإماراتي. وقال إيغور في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» إنه عندما وصل إلى الشارقة لم يكن أحد يعرفه، لكنه أصبح بعد ذلك معروفاً للجميع.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، على صفحته عبر «تويتر»، إن «توديع أحد أبطال وأعمدة الفريق صعب، لكن هذا عالم الكرة والاحتراف، والمهم أن جميع الأطراف راضون بالاتفاق الذي تم التوصل له، ونشكر اللاعب على ما قدمه من مستوى أثناء وجوده مع (الملك)، وثقوا تماماً بأن الجميع يعمل لمصلحة الكيان، وأن المخطط له سيسعدكم، بإذن الله».

من جانب آخر، ذكرت صحيفة «الرياضية السعودية» أن إيغور، سيتقاضى 10 ملايين يورو (43 مليون درهم) لمدة موسمين، مؤكدة أن نادي الشارقة سيحصل على نحو 10 ملايين دولار (36 مليون درهم)، ليصل إجمالي الصفقة إلى نحو 80 مليون درهم، في حين لم يكشف الشارقة بشكل رسمي عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة، والمبالغ التي حصل عليها النادي وكذلك اللاعب مقابل انتقاله إلى ناديه الجديد، علماً بأن نادي الشارقة كان لديه عقد رسمي مع اللاعب يمتد إلى عام 2023.

• قضى 3 مواسم مميزة مع الشارقة، حقق فيها لقب دوري الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي.

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