شباب الأهلي يتعاقد مع نجم الصالات البرازيلي كاسيميرو

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف إداري فريق شباب الأهلي لكرة قدم الصالات عبدالله كيدي عن تعاقد النادي مع لاعب فريق كرة الصالات البرازيلي ديفيد كاسيميرو الذي سيتم قيده بصفة لاعب مقيم، وتجديد عقد مواطنه هداف الفريق ناثان أرنالدو لموسم جديد استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «التدريبات تم تدشينها تحت إشراف المدرب عبدالله عبدالقادر ومساعده هيثم ربيع، وتم الاستقرار على جميع اللاعبين المواطنين في خطوة للحفاظ على الاستقرار الفني والذهني للفريق».

وأضاف: «لا توجد نية لإقامة أي معسكر تدريبي خارجي في الوقت الحاضر وستقتصر التدريبات على اقامتها في دبي وبما يتماشى مع الاجراءات الاحترازية للجائحة، وسيتم تحديد عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة الاستعداد والفرق التي سيتم مواجهتها».

من جهة أخرى، أنهى لاعبو الفريق أمس كل الفحوص الطبية والقياسات اللياقية بمركز تداوي الطبي، ومن ثم الانخراط في التدريبات اليومية.

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