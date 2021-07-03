مدرب إسباني مساعداً للعنبري في تدريب الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة اليوم على حسابه الرسمي في "تويتر" عن تعاقد شركة كرة القدم بالنادي مع المدرب الإسباني جوان كالورس، ليكون مساعدا لمدرب الفريق عبدالعزيز العنبري. وأكد النادي أنه يتطلع إلى أن يشكل المدرب الإسباني الإضافة المطلوبة لعدم الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة العنبري في الاستحقاقات المقبلة المحلية والخارجية.

وأضاف النادي في تغريدته "جوان كارلوس ضمن الطاقم الفني للعديد من الفريق أبرزها آلافيس وإسبانيول وواتفورد الإنجليزي". وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة تحضيراته اعتبارا من اليوم من خلال تدريبات يومية تستمر حتى موعد المعسكر الداخلي الذي سيكون خلال الفترة من العاشر حتى 18 الجاري.

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