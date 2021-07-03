    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    فريق الشارقة يدشن تحضيراته للموسم الجديد 2021-2022

    المصدر:
    • منصور السندي- الشارقة
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    أعلن نادي الشارقة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيبدأ غدا، المرحلة الأولى من برنامج استعداداته للموسم الجديد 2021 -2022  من خلال تدريبات يومية تستمر حتى موعد المعسكر الداخلي  الذي سينطلق خلال الفترة من  يوم 10 حتى 18 الجاري ، علما أن الفريق سيبدأ مشواره بدوري الخليج العربي بلقاء  اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى للدوري .

    ويخوض الفريق الشرقاوي تجربة ودية أمام فريق اتحاد جدة السعودي يوم 24 الجاري في إطار  برنامج تحضيراته للموسم الجديد .

    وتنتظر فريق الشارقة استحقاقات مهمة سواء على صعيد المسابقات المحلية أو في دوري أبطال آسيا للأندية.

    يذكر أن الشارقة كان قد احتل المركز الرابع في ترتيب فرق دوري الخليج العربي للموسم المنصرم 2020 -2021

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