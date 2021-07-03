فريق الشارقة يدشن تحضيراته للموسم الجديد 2021-2022

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أعلن نادي الشارقة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيبدأ غدا، المرحلة الأولى من برنامج استعداداته للموسم الجديد 2021 -2022 من خلال تدريبات يومية تستمر حتى موعد المعسكر الداخلي الذي سينطلق خلال الفترة من يوم 10 حتى 18 الجاري ، علما أن الفريق سيبدأ مشواره بدوري الخليج العربي بلقاء اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى للدوري .

ويخوض الفريق الشرقاوي تجربة ودية أمام فريق اتحاد جدة السعودي يوم 24 الجاري في إطار برنامج تحضيراته للموسم الجديد .

وتنتظر فريق الشارقة استحقاقات مهمة سواء على صعيد المسابقات المحلية أو في دوري أبطال آسيا للأندية.

يذكر أن الشارقة كان قد احتل المركز الرابع في ترتيب فرق دوري الخليج العربي للموسم المنصرم 2020 -2021

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