العين يدشّن تحضيراته بالفحوص الطبية.. ويعسكر في إسبانيا

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

دشّن فريق كرة القدم بنادي العين تحضيراته للموسم الجديد، وذلك ببدء الفحوص الطبية السنوية تمهيداً لبدء التدريبات البدنية التي ستقام على استاد خليفة بن زايد، وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري، على أن يغادر بعدها الفريق إلى إسبانيا، عبر طائرة خاصة، لإقامة معسكر تحضيري يستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وقال نادي العين عبر موقعه الرسمي إن المدرب الجديد، الأوكراني سيرجي ريبروف، وطاقمه المعاون سيشرفون على التحضيرات البدنية التي ستنطلق في العاشر من الشهر الجاري في مدينة العين، قبل السفر إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة، ستقلع من مطار العين الدولي.

وكانت المجموعة الأولى من لاعبي فريق العين قد خضعت للفحوص الطبية، صباح أول من أمس، في المستشفى التشيكي في مدينة العين، وستستمر الفحوص بصورة يومية على مجموعات، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتسابق اللجنة الفنية في شركة نادي العين لكرة القدم الوقت من أجل إكمال ملف اللاعبين الأجانب في الفريق قبل بداية المعسكر الخارجي، إذ تبحث الإدارة عن ثلاثة لاعبين أجانب لخلافة الثلاثي، الياباني تسوكاسا شيوتاني، ومواطنه شويا ناكاجيما، والأنغولي ويلسون ادواردو، وذلك قبل بداية التحضيرات للموسم الجديد.

يذكر أن شركة نادي العين لكرة القدم كانت قد أعلنت، خلال الفترة الماضية، عن انضمام اللاعب سلطان الشامسي، وهي الصفقة الوحيدة التي أبرمها الفريق حتى الآن، في المقابل غادر عدد من اللاعبين صفوف الفريق، عقب نهاية عقودهم، على غرار فهد حديد وعبدالله سمير، في حين استغنى الفريق عن خدمات الياباني تسوكاسا شيوتاني، والمدافع محمد فايز.

التحضيرات البدنية تنطلق في العين العاشر من الشهر الجاري.

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