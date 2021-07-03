النصر يواجه ألافيس الإسباني أغسطس المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أعلن نادي ديبرتيفو ألافيس الإسباني، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خوض مباراة ودية مع النصر، في السادس من أغسطس المقبل.

يبدأ فريق النصر، اليوم، تجمعه لإجراء الفحوص الطبية في مركز «فيفا» الطبي في دبي، حيث تم تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، وتستمر الفحوص على مدار أربعة أيام، ثم يجري الفريق تدريبات داخلية لمدة يومين أو ثلاثة، قبل السفر إلى المعسكر الإعدادي الخارجي، وتحدد أن يكون السفر يوم 9 أو 10 يوليو الجاري.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن المعسكر سيكون في إسبانيا، وسيحدد الجهازان الفني والإداري للفريق المكان المناسب لإقامة المعسكر، وسيخوض النصر أربع مباريات خلال معسكره الخارجي، قبل العودة استعداداً لانطلاق الموسم. وكان النصر قد أجرىى، الخميس الماضي، فحص «كورونا»، قبل خوض التجمع والفحوص الطبية.

يذكر أن النصر لم يغير أي لاعب أجنبي، بل حرص على تجديد عقد أفضل لاعبيه الأجانب ريان مينديز من الرأس الأخضر، كما جدد عقد البرتغالي توزي.

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