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    ناصر اليماحي رئيساً لمجلس إدارة نادي الفجيرة

    المصدر:
    • محمد فاضل ■ الفجيرة
    التاريخ:

    أصدر الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس نادي ⁧‫الفجيرة الرياضي ‬⁩الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي للسنوات الأربع المقبلة، برئاسة ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة، وكل من حميد اليماحي نائباً، وعضوية المدير المالي إبراهيم الكعبي، ومشرف الفريق الأول يوسف السعدي، وعلي الشامسي عضواً.

    وينتظر المجلس الجديد تنفيذ استراتيجية مستقبلية للنادي أهمها تصعيد فريق 21 عاماً لتمثيل الفريق الأول خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، وتحويل 90% من ميزانية النادي لتنفيذ مشاريع استثمارية لمدة عامين.

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