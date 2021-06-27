نادي التعاون يجدد عقود 15 لاعباً ويتعاقد مع اثنين

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف مدير الفريق الأول للتعاون، عبدالله درويش، عن تجديد النادي عقود 15 لاعباً، والتعاقد مع اثنين، تمهيداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة، مبيناً أن إدارة النادي تتطلع إلى التعاقد حسب الاحتياجات الضرورية، على ألا يزيد عدد اللاعبين على 23.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نجحنا في الموسم الماضي بنيل 20 نقطة، وهو أعلى رصيد يحققه التعاون طوال مشاركاته السابقة في دوري الدرجة الأولى، وكان للفريق دور مؤثر في المباريات التي خضناها، وأخذنا منها نقاطاً، باستثناء البطل العروبة والبطائح، ونتطلع إلى الحفاظ على مستويات الموسم الماضي في أقل تقدير، وتعزيزها مستقبلاً».

وأضاف عبدالله درويش: «سعداء بالدعم الذي يقدمه مجلس إدارة النادي، برئاسة عبدالله حسن حماد ونائبه عبدالعزيز منقوش، حيث إن هذا الدعم يرفع من سقف تطلعات النادي لتحقيق الأفضل». مشيداً بجهود مشرف الفريق لتوفير البيئة المناسبة للعمل، برفقة الطاقم الفني، للوقوف على جميع احتياجات الفريق من كل الجوانب، ليكون في أتم الجاهزية للموسم المقبل.

وأوضح أنه تم تجديد عقود حارسي المرمى عمير الحمادي، ومحمد سعيد، ولاعب الوسط المحترف البرازيلي جيلسون برابيا، ونجم الفريق، الفلسطيني معتصم ياسين، وزميله حسين فهد، واللاعبين المواطنين عبدالله ناصر، وخالد اسماعيل، وجابر المنصوري، وسلطان الشحي، وصالح الشحي، وعبدالله نيني، وعبدالله المنصوري، وأحمد الشحي، ومالك الشحي، وجوهر أحمد، بينما تم التعاقد مع اللاعب محمد حسن، قادماً من دبا الفجيرة، والحارس عبدالله المرزوقي، قادماً من دبا الحصن.

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