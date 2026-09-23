ديربي «سعودي - كويتي».. وقمة «عراقية عُمانية» في افتتاح «خليجي 27»

يستهل المنتخبان السعودي المضيف والكويتي، اليوم، مشاركتهما في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تُفتتح بمواجهة ساخنة بين العراق وعُمان.

ويحمل ديربي السعودية والكويت الرقم 23 في تاريخهما بكأس الخليج، ويتفوق «الأزرق» بـ10 انتصارات مقابل خمسة لـ«الأخضر»، بينما تعادلا سبع مرات، بينها مواجهاتهما الثلاث على الأراضي السعودية.

وتمتلك الكويت الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة برصيد 10، لكنها تنتظر التتويج منذ «خليجي 20» في اليمن عام 2010، عندما تغلبت على السعودية في المباراة النهائية بهدف وليد علي بعد التمديد.

أما السعودية، فتُوِّجت باللقب ثلاث مرات، آخرها على أرض الكويت عام 2003، وتسعى إلى استعادة كأس المسابقة التي تستضيفها جدة حتى السادس من أكتوبر المقبل، معولةً على عاملَي الأرض والجمهور.

وتدخل السعودية المنافسات بقيادة المدرب اليوناني، يورغوس دونيس الذي اختار قائمة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب، يتقدمها فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، ومحمد القحطاني، إلى جانب الأخوين محمد وصالح أبوالشامات.

في المقابل، خاض المنتخب الكويتي تحت قيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا معسكراً تدريبياً في الدوحة، لعب خلاله مباراتين وديتين أمام فريق لوسيل، ومنتخب اليمن.

ويعتمد سوزا بدوره على مجموعة تجمع بين الخبرة والشباب، يتقدمها يوسف ناصر، وشبيب الخالدي، ومحمد دحام إلى جانب أحمد الظفيري، ورضا هاني في وسط الملعب، بينما يبرز غياب بعض الأسماء، أبرزها مهاجم العربي، علي خلف.

من جانبه، يستهل العراق مشاركته الـ18 بقمة ساخنة أمام عُمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

ويأمل العراق في تحقيق بداية إيجابية، معولاً على الاستقرار الفني في ظل وجود مدربه الأسترالي غراهام أرنولد الذي سيكمل المشوار بعد تجربة قيادته إلى مونديال 2026 الصيف الماضي إثر غياب دام أربعة عقود.

وجدد أرنولد صفوف أسود الرافدين بضمه للعديد من الوجوه الجديدة، بفضل تميّزهم في الدوري، واختار عناصره بعناية.