محمد عبدالرحمن مستمر مع العين حتى نهاية عقده

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أكد مصدر مقرب من لاعب وسط فريق العين، محمد عبدالرحمن «عجب» لـ«الإمارات اليوم» أن الأخير مستمر في صفوف الزعيم حتى نهاية عقده الذي ينتهي في صيف 2023، وأنه لم يتلقَّ أي عروض من أندية أخرى لمناقشتها. وشدد على أن اللاعب حالياً في صفوف شرف الخدمة الوطنية، التي التحق بها في الموسم الماضي.

وقال إن ما جرى تداوله عبر عدد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة غير صحيح، وأضاف: «لم يتواصل أي مسؤول في نادي العين مع محمد عبدالرحمن للحديث معه حول مستقبله، لأنه مرتبط مع النادي بعقد سارٍ حتى نهاية موسم 2022-2023، لذلك لا يوجد ما يستدعي التواصل بشأنه من الأساس».

وكانت شركة نادي العين جددت عقد لاعب الوسط «عجب» في منتصف شهر يونيو 2019 لمدة أربعة مواسم حتى صيف عام 2023، وجاء التجديد لقطع الطريق أمام عدد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه، في وقت لم يشارك فيه اللاعب في الموسم الماضي كثيراً، والتحق بقائمة اللاعبين المنضمين للخدمة الوطنية.

وحول صحة العروض التي تلقاها اللاعب صاحب الـ32 عاماً خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها عرض من نادي الوصل، قال المصدر: «عجب مستمر مع العين ولم يتلق أي عروض من الأساس لمناقشتها، وهو يرغب في مواصلة مشواره مع النادي».

وأشار إلى أن نادي العين لم يحدد حتى الآن أي موعد لانطلاقة الاستعداد للموسم المقبل من خلال الفحوص الطبية أو تحديد الدولة التي تستضيف مقر المعسكر الإعدادي، واختتم: «عموماً محمد عبدالرحمن لايزال في صفوف الخدمة الوطنية، ونادي العين لم يفتح ملف الموسم المقبل حتى الآن».

• نادي العين لم يحدد حتى الآن موعد الفحوص الطبية أو مكان معسكر الإعداد للموسم المقبل.

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