الجولة الختامية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو الجمعة المقبل

تنطلق الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، يوم الجمعة المقبل، بصالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، وتستمر حتى 18 الشهر الجاري، وتشهد حسم لقب منافسات البدلة، وتتويج أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام للموسم في فئة البدلة ومن دون البدلة.

وقال اتحاد الجوجيتسو، في بيان، أمس، إن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، ومنح الأندية والأكاديميات فرصة قياس تطور لاعبيها، بما يدعم رفد المنتخبات الوطنية بعناصر واعدة قادرة على المنافسة في الاستحقاقات القارية والدولية.

ويدخل نادي بني ياس الجولة الختامية متصدراً الترتيب العام لمنافسات البدلة، يليه العين ثم أكاديمية بالمز الرياضية، في سباق يتوقع أن يمتد إلى النزالات الأخيرة، مع أهمية النقاط التي تحصدها الأندية في مختلف الفئات والأوزان لتحديد الترتيب النهائي.

وقال الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، فهد علي الشامسي: «الجولة الختامية تمثل حصيلة موسم كامل من العمل داخل الأندية والأكاديميات، وتعكس أثر الاستمرارية والانضباط وجودة الإعداد»، مضيفاً أن «البطولة وفرت للاعبين مساراً تنافسياً منتظماً يتيح لهم التطور واكتساب الخبرة تحت ضغط المنافسة، كما منحت الأندية والأكاديميات معياراً عملياً لقياس تقدم لاعبيها وتحديد أولويات التطوير، بما يدعم إعداد مواهب وطنية قادرة على الانتقال إلى مستويات أعلى وتمثيل الدولة في الاستحقاقات الخارجية».