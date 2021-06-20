«دريم أوف دريمز» بطلاً لسباق «دايموند جوبيلي ستيكس» البريطاني

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توج الجواد «دريم أوف دريمز»، لمالكه سعيد سهيل، بإشراف المدرب مايكل ستاوت، بطلاً في سباق «دايموند جوبيلي ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وذلك على مسافة 1200 متر عشبي، ضمن أشواط اليوم الختامي أمس، لمهرجان «رويال آسكوت» البريطاني.

وواصلت خيول الإمارات تألقها، بحصدها للانتصار الثاني، بفوز المهر «كرييتيف فورس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل، بلقب سباق «جيرسي ستيكس»، ضمن «جروب 3».

وأهدت ثنائية «دريم أوف دريمز» و«كرييتيف فورس»، ملاك الإمارات، اللقب الثامن في النسخة الحالية من مهرجان «رويال آسكوت».

من جانب آخر، تطلب «ميشالين» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب مايكل ستيدام، مواصلة التألق في السباقات الأميركية، حين تخوض تحدي «إيتون تاون ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3»، الذي يجري اليوم لمسافة 1700 متر عشبي، على مضمار «مونماوث بارك»، في ولاية «نيوجيرسي»

وتستند حظوظ «ميشالين» إلى قدراتها الاندفاعية، التي قادتها نهاية الموسم الماضي إلى الفوز بسباق «دويلينغ غراوند أوكس» على مضمار «كينتاكي دوانز»، وأتبعته هذا الموسم بانتصار في سباق ضمن فئة «جروب 2»، بفوزها بلقب «هيلزبرا ستيكس» في «تامبا باي داونز» مارس الماضي.

وتواجه نجمة «غودولفين» 11 من نخبة مهرات وأفراس مسافة 1900 متر عشبي، تبرز منها الفرس الأعلى تصنيفاً «ناي ليدي ناي» المملوكة لـ«فيرست روو بارتنيرز ومزرعة هيدين بروك»، بإشراف المدرب تشاد براون، الساعية إلى انتصارها الخامس في عالم السباقات، وتضم في مسيرتها فوزاً ضمن «جروب 3»، جاء صيف العام الماضي على المضمار ذاته، وإنما لمسافة أطول بلغت 2000 متر.

كما تدخل دائرة المنافسة الفرس «إكسانثكيو» بشعار «إسطبلات فينلور رايسينغ»، وإشراف المدرب توماس مورلي، التي تسجل مشاركتها الموسمية الأولى، منذ انتصاره الأخير في يونيو العام الماضي، في سباق أقيم لمسافة الميل (1600 متر) على مضمار «بيلمونت».

وتعقيباً على حظوظ «ميشالين» في سباق «إيتون تاون ستيكس»، قال مدرب «غودولفين» مايكل ستيدام، في تصريحات صحافية: سارت التدريبات الأخيرة بشكل جيد، وتبدو ميشالين مرتاحة وبصحة جيدة، وهي جاهزة للمنافسة، والجانب السلبي الوحيد هو أن المسافة أقصر بعض الشيء بالنسبة لها، علماً أنها ستحمل وزناً إضافياً، كونها فائزة سابقاً في سباق ضمن فئة أعلى في هيلزبرا.

وأضاف: تمضي إلى السباق وهي في حالة طيبة، ويتوقع أن تكون الأرضية الجافة مناسبة لها تماماً، ونأمل أن يسهم هذا السباق في تجهيزها لتحدي «موديستي سيتيكس».

• المهر «كرييتيف فورس» لـ «غودولفين» يفوز بلقب سباق «جيرسي ستيكس».

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