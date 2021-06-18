خيول الإمارات تواجه النخبة في ختام «رويال أسكوت»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتجه أنظار عشاق الخيل حول العالم في الساعة 7:20 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، نحو مضمار «أسكوت»، حين تخوض سبعة من نخبة جياد السرعة الإماراتية تحدي سباق «دايموند جوبيلي ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والممتد لمسافة 1200 متر، ويعد الشوط الرئيس في ختام مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني.

واجتذب اليوم الرابع للمهرجان 20 من نخبة الجياد الإماراتية، تتنافس في ألقاب سبعة أشواط، مكونة بجانب الشوط الرابع والرئيس شوطاً خُصص لخيول «جروب 2»، ومثله لفئة «جروب 3»، وآخر لفئة «ليستد»، وشوطين لخيول «هانديكاب»، وشوطاً ختامياً لخيول الأربع سنوات.

ويستهل أول الأشواط في الخامسة والنصف مساء قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع «دايموند دوبيلي ستيتكس» لمسافة 1200 متر عشبي، المقام ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطاني، والساعي خلاله سبعة من ممثلي الدولة للظفر بلقب آخر بطولات «جروب 1» في المهرجان، يتقدمها الجواد «نهار» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاغاس، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر خمس سنوات لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في ثمانية من مشاركاته العشر في عالم السباقات، من ضمنها خمسة انتصارات.

كما تدخل دائرة المنافسة في اللقب الفرس «فاينال سونغ» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، والتي حلت وصيفة في بطولة «القوز للسرعة» في كأس دبي العالمي مارس الماضي.

وتُعقد الآمال الإماراتية أيضاً على «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل، بإشراف المدرب مايكل ستوت، القادم من انتصار الشهر الماضي على مضمار «ويندسور»، بالإضافة إلى «سمرقند» لحمد راشد بن غدير، بإشراف المدرب ديفيد أو ميارا، الذي حقق أبريل الماضي انتصارين مستحقين على مضماري «نيوماركت» و«لينغفيلد» البريطانيين، بجانب «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب كيفين رايان، و«رويال كوماندو» لزياد كلداري بإشراف المدرب تشارلز هيلز القادم من انتصار مارس الماضي على مضمار «دونكاستر»، وآخرها مع «فيرتشول ريبيل» لعبدالله مناحي، بإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

ثلاثي غودولفين في مهمة «جيرسي ستيكس»

تدفع «غودولفين» بثلاثة من ممثليها للمنافسة في لقب الشوط الافتتاحي «جيرسي ستيكس» لخيول «جروب 3» لمسافة 1400 متر، ممثلة بالمهر «كرييتيف فورس» بإشراف شارلي آبلبي، الساعي لانتصاره الرابع على التوالي في موسم السباقات البريطاني، جاء آخرها منتصف الشهر الماضي على مضمار «نيوبيري»، بجانب زميله في الإسطبل «نافال كروان»، فيما يعوّل المدرب العالمي سعيد بن سرور على «ستورم داماج» الذي استهل مسيرته بانتصار مستحق مطلع الشهر الجاري على مضمار «كمبتون».

كما تُعقد الآمال الإماراتية على المهر «متسابق» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب تشارلز هيلز، الذي حقق انتصارين في مشاركاته الثلاث بعالم السباقات، جاء آخرها أبريل الماضي على مضمار «نيوماركت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news