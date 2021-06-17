النصر يضم «البادل تنس» إلى الألعاب الفردية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرّرت إدارة الألعاب الرياضية في نادي النصر إدراج لعبة البادل تنس ضمن الألعاب الفردية. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالقاعة الكبرى بصالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر، وشهد توقيع عقد الاتفاقية المدير التنفيذي لشركة الألعاب الجماعية أحمد الجناحي، مع العضو المنتدب لنادي وورد بادل أكاديمي علي العارف، وبحضور نسرين علي بن درويش رئيس قسم الألعاب النسوية بنادي النصر، وعدد من اللاعبات.

وتنص الاتفاقية أن تقوم إدارة نادي البادل تنس بتوفير كل متطلبات التدريب والإعداد لمنتسبات النصر وممارسات اللعبة والراغبات في الممارسة لهذه الرياضة الجديدة، بفتح أبواب نادي البادل تنس وملاعبه والأدوات الخاصة باللعبة، مع مدربين أصحاب خبرات من الجنسين، وتستهدف العمل والتعاون الكامل مع النصر لتكوين فريق للعبة بالنادي على مستوى عالٍ يؤهله للمشاركة الفاعلة والمميزة خلال البطولات المقبلة.

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