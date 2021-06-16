«بالاس بيير» بطلاً لسباق «كوين آن ستيكس» في افتتاح «رويال آسكوت»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توّج المهر «بالاس بيير»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربين، جون وثادي غوسدن، بطلاً لسباق «كوين آن ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، الذي جرى، أمس، في افتتاح النسخة 310 لمهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني العريق.

وحقق بهذا «بالاس بيير» انتصاره الرابع في سباقات الفئة الأولى، والثاني في «رويال آسكوت» عقب فوزه، العام الماضي، بلقب سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس».

وعرف الفارس فرانكي ديتوري، كيفية قيادة «بالاس بيير» إلى تعويض انطلاقته المتأخرة من البوابة الأخيرة، والاقتراب تدريجياً من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان للمهر البالغ من العمر أربع سنوات، في الأمتار الـ400 الأخيرة، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و18 جزءاً من الثانية، بفارق 1.5 طول عن «لوب واي فرنانديز» المملوك لـ«ديرك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور»، بإشراف المدرب الخبير، أيدن أوبراين، وقيادة الفارس سايمون هيفورنان، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «سير بوسكير»، المملوك لـ«كينت فالي ثوربيرت»، بإشراف المدرب وليام نايت، وقيادة الفارس أوشين مورفي.

وواصلت الخيول الإماراتية تألقها في اليوم الافتتاحي، بعدما نجح المهر «خوان إلكانو»، المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف الفارس روجر فاريان، وقيادة الفارس أندريا أتزيني، في انتزاع الفوز بلقب سباق (وولفرتون ستيكس)، الذي جرى في الشوط السادس، لمسافة 2000 متر عشبي.

على جانب آخر، يدافع «لورد نورث»، المملوك لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف جون وثادي غوسدن، اليوم، عن لقبه الذي حققه، العام الماضي، في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويعد الشوط الرابع والرئيس في ثاني أيام «رويال آسكوت».

ويجتذب اليوم الثاني 16 من صفوة الجياد الإماراتية، تتنافس على ألقاب سبعة أشواط، يبرز منها شوط «برينس أوف ويلز»، تقابله ثلاثة أشواط لخيول «جروب 2»، وشوط وحيد لفئة «ليستد»، وشوطان لخيول «التكافؤ».

ويستهل ثاني أيام المهرجان، في الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، مع انطلاق شوط «كوين ماري ستيكس» للمهرات من عمر السنتين ضمن فئة سباقات «جروب 2» لمسافة 1000 متر، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع والرئيس، الساعي من خلاله «لورد نورث» إلى تكرار إنجازه للعام الماضي، حين انتزع المركز الأول بفارق مريح عن أقرب منافسيه الجواد «أديب»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويسجل «لورد نورث» ظهوره الأول لهذا الموسم في السباقات الأوروبية، وتستند حظوظه في إضافة انتصاره السابع في السباقات العالمية، إلى قدراته الاندفاعية التي قادته في مشاركته الأخيرة إلى انتزاع انتصار باهر في شوط «دبي تيرف» لخيول «جروب 1»، في كأس دبي العالمي، مارس الماضي.

وتصطدم طموحات «لورد نورث» بستة من نخبة جياد، مسافة 2000 متر عشبي، من أبرزها «لوف» الأعلى تصنيفاً.

على جانب آخر، يحمل المهران «كيماري» و«لو إف ذا سي»، آمال «غودولفين» في استعادة لقب سباق «كوينز فاز» الغائب عن خزائن الشعار الأزرق منذ انتصار «هارتنيل» في نسخة 2014، حين يخوض المهران تحدي الشوط الثاني المخصص لخيول «جروب 2» لمسافة 2847 متراً عشبياً.

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