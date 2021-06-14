حظوظ منتخب الامارات في مباراة فيتنام.. هل يتأهل تلقائياً؟

المصدر: أحمد طارق- دبي

يخوض المنتخب الوطني مواجهة حاسمة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يلتقي مع منتخب فيتنام غداً الثلاثاء على استاد الوصل في زعبيل بالجولة العاشرة من مباريات المجموعة السابعة، إذ يسعى "الأبيض" إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال.



ويتصدر منتخب فيتنام لائحة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة، بينما يحتل "الأبيض" المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ما يجعل نتيجة الفوز هي الخيار الوحيد لمنتخب الإمارات للتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات دون النظر إلى نتائج المباريات في المجموعات الأخرى.



وفي حال عدم فوز "الأبيض" على فيتنام، سيحتفظ الفريق بحظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، خصوصاً عقب خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، ولكن يحتاج منتخب الإمارات إلى عدم فوز الأردن على أستراليا، بينما في حال فوز "النشامى"، تتأهل الإمارات بشرط خسارة أوزبكستان أمام السعودية وتعادل إيران مع العراق بنتيجة أقل أو بالنتيجة نفسها التي تنتهي بها مباراة الإمارات مع فيتنام.



وفيما يلي حظوظ منتخب الإمارات في التأهل في حال عدم فوزه على فيتنام:



حظوظ المنتخب في حال التعادل مع فيتنام:

تتأهل الإمارات عقب خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية وفي حال تعادل أو خسارة الأردن أمام أستراليا.

تتأهل الإمارات في حال خسارة أوزبكستان أمام السعودية وتعادل إيران أمام العراق.



حظوظ المنتخب في حال الخسارة أمام فيتنام:

تتأهل الإمارات في حال خسارة إيران أمام العراق وخسارة الأردن أمام أستراليا.

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