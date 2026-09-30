تعرف إلى مكافأة لاعبي المنتخب العماني بعد التأهل "الدرامي" إلى نصف نهائي "خليجي 27"

احتفت وسائل الإعلام العُمانية بالتأهل الدرامي لمنتخب عُمان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد ليلة استثنائية بدأت بالفوز على الكويت 3-1، وانتهت بحسم القرعة بطاقة التأهل لمصلحة «الأحمر» على حساب العراق، فيما كشفت الصحافة العُمانية عن مكافآت مالية للاعبين بلغت 92 ألف ريال عُماني بعد بلوغ المربع الذهبي.

وأبرزت صحيفة «عُمان» السيناريو غير المسبوق تحت عنوان «قرعة تاريخية تقود منتخبنا إلى المربع الذهبي لخليجي 27»، بعدما تساوى المنتخبان العُماني والعراقي في معايير تحديد الترتيب، ليتم اللجوء إلى القرعة لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

كما كشفت الصحيفة عن حصول لاعبي المنتخب العُماني على مكافآت إجمالية تبلغ 92 ألف ريال عُماني بمناسبة التأهل إلى نصف النهائي، وفق اللائحة المالية المعتمدة من الاتحاد العُماني لكرة القدم.

وجاء التأهل بعد تحول مثير في مشوار «الأحمر»، الذي دخل الجولة الثالثة وفي رصيده نقطة واحدة فقط، ثم تأخر أمام الكويت بهدف مبكر، قبل أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني ويفوز 3-1، بالتزامن مع خسارة العراق أمام السعودية 0-2.

وتساوى المنتخبان العُماني والعراقي برصيد أربع نقاط، كما استمر التعادل بينهما في معايير المفاضلة وصولاً إلى البطاقات، ليتم اللجوء إلى القرعة التي منحت المنتخب العُماني بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

واختارت صحيفة «الرؤية» التركيز على العودة القوية أمام الكويت، ووصفت ما حدث بـ«الريمونتادا التاريخية»، كما أبرزت تصريحات مدرب المنتخب طارق السكتيوي، الذي عبّر عن فخره بلاعبيه بعد نجاحهم في التعامل مع مباراة لم يكن أمامهم خلالها سوى تحقيق الفوز وانتظار نتيجة المواجهة الأخرى.

وتحولت حالة الإحباط التي صاحبت الخسارة أمام السعودية بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية إلى موجة من التفاؤل في التغطية الإعلامية العُمانية، بعدما نجح المنتخب في العودة من حافة الخروج وحجز مكانه بين الأربعة الكبار.