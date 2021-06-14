نوانيري: أتطلع لتسجيل أكثر من 15 هدفاً وقيادة حتا لـ «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف وصيف هدافي الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، النيجيري فيكتور نوانيري، عن سعادته لعودته إلى فريقه حتا بعد انتهاء فترة إعارته لفريق العروبة، مبيناً أنه يتطلع لتكرار الإنجاز الذي تحقق مع العروبة، بأن يصعد مع حتا للعب في دوري الخليج العربي.

وقال نوانيري لـ«الإمارات اليوم»: «سأعود لفريقي الذي يربطني معه عقد إلى نهاية الموسم المقبل، وأتطلع إلى تسجيل أهدافاً جديدة، وأكثر من التي سجلتها مع العروبة، من أجل أن يصعد حتا لدوري الخليج العربي، وهي البطولة التي يستحق الوجود فيها، وسنتعاون معاً من أجل تحقق الانتصارات». واكمل: «سجلت مع العروبة 15 هدفاً قادته للصعود، واتطلع لتسجيل أهدافاً أكثر مع حتا وأنا متفائل بذلك».

وعن سر عدم بقائه مع العروبة في دوري المحترفين، أكد أن إعارته انتهت لذلك عليه العودة لفريق حتا، وهذا الأمر ليس من اختصاصه، بل وفقاً لتفاهمات الناديين، وأنه لايفكر في هذا الموضوع كثيراً بقدر الاستعداد لموسم حافل فنياً مع حتا، مبيناً أن أي لاعب يتمنى اللعب في «المحترفين» وليس «الهواة»، لكنه مرتبط بعقد مع حتا وعليه احترامه.

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