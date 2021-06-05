6 جياد تحمل الآمال الإماراتية في «الديربي الإنجليزي» اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتجه أنظار عشاق الخيل، اليوم، نحو مضمار «إبسوم» البريطاني العريق، في انطلاقة النسخة 241 من «الديربي الإنجليزي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 1» لمسافة 2400 متر عشبي، تسعى خلاله ستة جياد إماراتية إلى حصد لقب السباق الكلاسيكي، ثلاثة منها بشعار «غودولفين» وهي «أديار» و«هريكين لين» و«وان رولر»، بجانب «محافظ» الذي يحمل راية «شادويل» و«ثيرد ريلم» المملوك للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، و«يوث سبريت» لأحمد الشيخ.

ويتصدر «محافظ» بإشراف المدرب وليام هاغاس، وقيادة الفارس جيم كراولي، المشهد في «الديربي الإنجليزي»، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات منذ بداية العام، جاء آخرها بلقب «نيوماركت ستيكس» الشهر الماضي، ويأمل ابن الفحل «فرانكل» أن يسجل اللقب الثالث بشعار «شادويل» والسير على خطى كل من «نشوان» بطل نسخة 1989، و«إرهاب» المتوج في عام 1994.

كما تستند الآمال الإماراتية على «ثيرد ريلم» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فارايان، وقيادة الفارس أندريه أتزيني، بعدما فاز المهر المنحدر من نسل الفحل «سي ذا ستارز» في سباقين من أصل مشاركاته الثلاثة في عالم السباقات، كان آخرها الفوز مايو الماضي في السباق التحضيري لـ«الديربي» الذي أقيم على مضمار «لينغفيلد» الإنجليزي.

وينضم إليه في قائمة ممثلي خيول الدولة، وصيف السباق التحضيري المهر «أديار» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس أدام كيربي، بجانب زميله في الاسطبل المهر غير المهزوم «هريكين لين» بقيادة الفارس وليام بيوك، بعد أن اكتسح «هريكين لين» منافسيه في السباقات الثلاثة التي خاضها في مسيرته، كان آخرها 21 مايو الماضي بالفوز في سباق «ديربي دانتي ستيكس» لخيول «غروب 2» الذي أقيم على مضمار يورك، لتكتمل ثلاثية الشعار الأزرق، مع المهر «وان رولر» الذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في خمسة من أصل مشاركاته الستة في عالم السباقات، من ضمنها انتصاران جاء آخرهما أكتوبر الماضي بلقب «اوتوم ستيكس» الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» لمسافة الميل، وخصص لخيول الفئة الثالثة «غروب 3».

وتستكمل القائمة مع المهر «يوث سبريت» بإشراف المدرب اندرو بولدينغ، في ظل طموحات مشروعة للمهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، في حصد انتصاره الأول على صعيد سباقات «غروب 1»، وإضافة لقبه الثالث في عالم السباقات بعد لقبي «تشيستر فاز ستيكس» لخيول «غروب 3» في الخامس من مايو الماضي، و«نيوماركت جولاي» للخيول المبتدئة في يوليو 2020.

وتصطدم الطموحات الإماراتية بتواجد محفل قوي من الخيول صاحبة الإنجازات والتي سبق لها الفوز في السباقات التصنيفية الرفيعة، يبرز منها «بولشوي باليه» بإشراف المدرب الفائز في النسختين الأخيرتين الأيرلندي أيدان أوبراين، خصوصاً أن «بولشوي باليه» المنحدر من نسل الفحل «غاليليو» قادم من انتصارين في سباقات «غروب 3» منذ بداية العام الجاري، امتد كلاهما لمسافة 2200 متر.

«أسنشيال كوالتي» يطلب لقب «بيلمونت ستيكس»

يطلب «أسنشيال كوالتي» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب براد كوكس، لقب سباق «بيلمونت ستيكس» لخيول «غروب 1» الذي يجرى لمسافة 2400 متر على مضمار «بيلمونت بارك»، ويعد الجولة الختامية في سباقات «التاج الثلاثي» الأميركي للموسم الحالي.

ويطمح «أسنشيال كوالتي» في «بيلمونت ستيكس» إلى انتصاره السادس في عالم السباقات، وتعويض تجرعه الشهر الماضي الهزيمة الأولى في مسيرته، بحلوله رابعاً في سباق «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير، على إثر تعرضه للاصطدام حال خروجه من بوابة الانطلاق، واضطراره للركض في مسار بعيد للتقدم من خلف واللحاق بركب الصدارة.

وتستند طموحات «اسنشيال كوالتي» إلى قوة اندفاعه التي قادته لحصد خمسة انتصارات، من ضمنها فوزان في سباقات «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، جاءا في «بريدرز فيوتشرني» و«بريدرز كب جوفنايل»

في أكتوبر ونوفمبر العام الماضي، في موسم مميز شهد تتويجه بلقب بطل الخيول الأميركية بعمر السنتين.

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