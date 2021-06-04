نجم منتخب الصالات: جاهز للاحتراف الخارجي إذا توافرت الفرصة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، عبدالله الفلاسي، عن تطلعاته إلى الاحتراف الخارجي واللعب في صفوف الأندية العالمية، مؤكداً أنه جاهز للاحتراف الخارجي إذا توافرت الفرصة، خصوصاً بعد تألقه في بطولة كأس العرب للصالات التي اختتمت أخيراً في مصر، وتوّج بها المنتخب المغربي.

وشكر الفلاسي اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، والجهازين الفني والإداري، على الدعم والرعاية اللذين جعلا من أبيض الصالات قوياً وفريقاً منافساً بشكل مميّز دولياً.

وحظي الفلاسي بإشادة المراقبين الرياضيين للأداء الذي قدمه مع زملائه في المنتخب، وقاد الأبيض إلى خوض أول نصف نهائي في البطولات الرسمية.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «لم أتلقَّ أي عرض حتى الآن، لكن المشاركة الأخيرة للمنتخب كشفت أن معظم لاعبي المنتخب قادرون على المنافسة بقوة في صفوف الأندية التي تشارك في البطولات القوية إقليمياً ودولياً، والمنتخب استحق خوض النهائي، لكن الأمور لم تسر كما كنا نرغب».

وكان الفلاسي قد سجل ثلاثة أهداف في البطولة، وكان مرشحاً لينال لقب الأفضل لولا خروج المنتخب من نصف النهائي، وقال: «لاعبو المنتخب يحتاجون إلى دعم أكبر من الحالي من قبل الأندية التي نمثلها، وهو أمر مهم للحفاظ على المستوى الفني الذي أصبح عليه لاعبو الإمارات بالصالات، والحفاظ على التشكيلة الحالية للمنتخب».

وخاض الفلاسي 10 مباريات مع المنتخب، ويرى أن مستقبل أبيض الصالات سيكون مميزاً في الفترة المقبلة، مقدماً الشكر للجهازين الفني والإداري للجهود التي بذلت من أجل وصول المنتخب إلى هذه المكانة.

• قاد الأبيض إلى خوض أول نصف نهائي في البطولات الرسمية.

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