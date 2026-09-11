فرسان الإمارات يحتكرون ذهبيتي الفردي والفرق في مونديال البرتغال للقدرة

هيمن فرسان الإمارات على لقبي الفردي والفرق في بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات (مسافة 120 كم) بالبرتغال، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 26 دولة. حسم الفارس سالم ملهوف الكتبي لقب الفردي على صهوة «مهيبة» بزمن (5.02.59) ساعات، وحلّ زميله منصور سعيد الفارسي ثانياً، بينما جاء الإسباني رودريجو بلانكو ثالثاً. كما توج منتخب الإمارات بذهبية الفرق متفوقاً على فرنسا وإسبانيا، ليحافظ الفرسان على لقب الفردي للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.

وحصد منتخب الإمارات ذهبية الفرق عن طريق الفريق المكون من سالم حمد ملهوف الكتبي، وعيسى عبدالله عيسى، وراشد المهيري، وناصر السويدي، وعلي الفلاسي، فيما حل المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، وجاء المنتخب الإسباني ثالثاً.