مدرب

أبدى مشجعون لفريق في دوري المحترفين خشيتهم من دخول أندية أخرى على خط التعاقد مع المدرب الأوروبي، الذي نجح في إحداث نقلة نوعية في أداء ونتائج الفريق، مطالبين إدارة النادي بالتحرك للحفاظ عليه وضمان استمراره.

ترويج

استغرب رياضي في دوري الدرجة الأولى قيام وكيل أعمال كان يحاول التقرب منه بنشر منشور للترويج له، دون طلب أو تنسيق مسبق معه، مؤكداً أن الخطوة أضرّته بدل أن تفيده، ووضعته في موقف محرج.

رسوم

أبدى أولياء أمور لاعبين استياءهم من كثرة الرسوم التي تفرضها إحدى الأكاديميات مقابل الدورات والمباريات والمشاركات، مؤكدين أنها تُشكل عبئاً على الأسر، خصوصاً التي تضم أكثر من لاعب، داعين إلى مراجعة آلية الرسوم بما يضمن استمرار الأبناء في ممارسة النشاط الرياضي.

صالات

استغرب متابعون لدوري كرة قدم الصالات، ممن يواكبون البطولة منذ سنوات طويلة، استمرار بعض الملاحظات التي تستدعي المراجعة، مؤكدين أن الأمر ينعكس على الإيقاع الفني للاعبين واستمرارية المنافسات وحماسة الجمهور، بصرف النظر عن الأسباب.

هدية

حرص حارس مرمى منتخب الناشئين، جيّشوا بنتلي، على إهداء مدربه يوسف المنصوري كأس أفضل حارس في البطولة، التي حصدها مع نادي إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لفئة تحت 21 سنة، في لفتة تقدير تعكس العلاقة المميزة بينهما، وسط آمال بأن يكون الحارس الشاب من المواهب الواعدة في مستقبل حراسة المرمى الإماراتية.

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