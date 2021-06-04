مدرب بني ياس: كل الأندية الرومانية لا تستطيع تحمّل الشرط الجزائي في عقدي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

جدّد مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، حديثه حول البقاء مع «السماوي» في الموسم المقبل للاستمرار في المشروع الضخم الذي بدأ في بنائه، وأسهم في احتلال الفريق المركز الثاني على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 10 سنوات، مشيراً إلى أن الشرط الجزائي في عقده الذي جدده الموسم الماضي لا تستطيع كل الأندية الرومانية تحمّله.

وكان إيسيلا، الذي يقضي الإجازة الصيفية في الوقت الحالي، قد تلقى عروضاً عدة من الأندية الرومانية خلال الأيام الماضية، خصوصاً بعد الموسم المميز له مع بني ياس، والذي أحدث فيه طفرة كبيرة وحوّله من نادٍ من أندية الوسط إلى منافس على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وقال إيسيلا في تصريحات لصحيفة «تيليكوم» الرومانية، أمس، رداً على سؤال حول العودة للدوري الروماني: «الجميع يعلم أنني جددت عقدي مع نادي بني ياس، لا أعتقد أنه بإمكان أي نادٍ في رومانيا دفع الشرط الجزائي، لذلك لا يمكننا الحديث عن عودتي إلى الدوري الروماني في وقت قريب».

وأعرب المدرب عن استغرابه من تراجع مستوى الكرة الرومانية، وقال: «المستوى أقل، يمكن ملاحظة ذلك في نتائج المنتخب الوطني، لقد كنت سعيداً جداً بالعمل الذي قمت به في السابق مع المنتخبات، لقد كانت لدينا آمال وكنا سعداء بذلك العمل، لقد تحدثت حول أهمية استمرار منتخب تحت 21 عاماً، وأن يكون نواة للفريق الأول، يجب أن يكون هذا هو الهدف الأعلى، خصوصاً أن النتائج ليست مهمة في منتخبات الشباب والناشئين».

يذكر أن المدرب إيسيلا قاد فريق أسترا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني، إضافة إلى وصافة الدوري الروماني، والتأهل للمرة الأولى في تاريخه للدوري الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي عمل المدرب مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول، ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21، كما عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي قبل الانتقال لبني ياس.

وأمام النجاحات التي حققها إيسيلا نجحت إدارة بني ياس في تمديد عقده حتى 2023، لتقطع بذلك الطريق على الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه بعد نهاية العقد الذي يربطه مع الفريق، وقد جاء قرار التجديد بناءً على ثقة إدارة النادي بالمدرب.

• قاد بني ياس إلى احتلال المركز الثاني على لائحة الدوري للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

• إيسيلا سبق له قيادة «أسترا» للفوز بالكأس والسوبر في رومانيا، والتأهل للمرة الأولى إلى الدوري الأوروبي.

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