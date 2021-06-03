29 لاعباً ولاعبة في قائمة منتخب الإمارات للرماية ببطولة العرب في مصر

المصدر: وام

وصلت بعثة منتخب الإمارات للرماية أمس إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية للرماية، المقامة حاليا وتستمر حتى 12 الجاري على ميداني 6 أكتوبر، والقرية الأولمبية المصرية بالمعادي. وتضم بعثة المنتخب 29 لاعبا ولاعبة يشاركون في مسابقات البندقية والمسدس والأطباق والتارجت سبرنت، لتكون بعثة منتخب الإمارات من أكبر البعثات الموجودة في الحدث.

وأكد عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي أمين عام الاتحاد أن "المنتخب استعد بشكل جيد للبطولة لحصد عدد كبير من الميداليات"، مؤكدا أن "الرامي الدولي سيف بن فطيس المنصوري صاحب فضية العالم في فئة" الاسكيت" يتقدم عناصر المنتخب المشارك في المنافسات، إلى جانبه أبطال الإمارات في فئتي البندقية والمسدس، والتراب رجال الذي يدخل البطولة بمستوى مميز بعد مشاركته في بطولة العالم بإيطاليا خلال شهر مايو الماضي، وبطولة إيطاليا المفتوحة، فضلا عن إقامة معسكر تدريبي مفتوح مكثف بالعين.. كما أنه من المنتظر أن تشارك راميتان إماراتيتان في فئة التراب للسيدات، بترشيح من الاتحاد بعد إجراء تقييمات للوقوف على جاهزية الجميع، وقدرتهم على المنافسة بقوة في البطولة وحصد الميداليات".

وأكد على اللاعبين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بأعلى درجة للحفاظ على سلامة الجميع، والتعاون الإيجابي مع اللجنة المنظمة للبطولة للظهور بالمظهر اللائق متمنيا أن تعود البعثة بحصيلة جيدة من الميداليات. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري للتارجيت سبرينت هو أقوى المنافسين لمنتخبنا في تلك الفئة على ضوء الأرقام والإحصاءات والخبرة والمشاركات، وأن الرامي الإماراتي سيف بن فطيس هو المرشح الأول للفوز بذهبية الإسكيت نظرا لتصنيفه الدولي كما أنه الفائز بالميدالية الذهبية للبطولة ذاتها العام الماضي على الميدان نفسه.

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