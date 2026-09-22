حسين سعيد: كأس الخليج تحمل ذكريات وصداقات كبيرة

أكد قائد المنتخب العراقي السابق، حسين سعيد، أن فكرة بطولة كأس الخليج كانت ناجحة وثاقبة جداً، لأنها أسهمت في تطوير كرة القدم الخليجية، وذلك قبل انطلاق النسخة الـ27 في مدينة جدة السعودية غداً.

وقال وصيف الهدافين التاريخيين للبطولة بـ17 هدفاً خلف الكويتي جاسم يعقوب (18 هدفاً): «إن البطولة تحمل ذكريات وصداقات كبيرة»، مضيفاً: «كانت جميع البعثات تقيم في فندق واحد، ويجتمع اللاعبون مع بعضهم بعضاً ومع المسؤولين في بهو الفندق.. كانت العلاقات متداخلة اجتماعياً».

ويؤكد صاحب أعلى سجل تهديفي في نسخة واحدة بتسجيله 10 أهداف في «خليجي 5»، أن «البطولة أخرجت الكرة الخليجية إلى البطولات القارية.. أكثر من منتخب خليجي أحرز كأس آسيا، وتأهل إلى نهايات كأس العالم بسبب كأس الخليج».