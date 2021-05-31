بن مسحار: تضافر الجهود يضمن نجاح «القفال 30»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة لسباق «القفال 30»، الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً مع ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة، أحمد بن مسحار، وعضوي اللجنة المنظمة، محمد حارب وهزيم القمزي.

وأشاد بن مسحار، في كلمته الترحيبية، بالجهود المتواصلة والعمل الدؤوب من خلال التعاون القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والجهات الداعمة، في إنجاح كل الفعاليات الرياضية البحرية، ومن بينها سباق القفال، واستمعت اللجنة المنظمة خلال الاجتماع لممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة في تنظيم السباق، من أجل الوقوف على تلك الجهود والإسهام في تأدية المهام بشكل صحيح.

من جانبه، أكد هزيم القمزي أن البرنامج الزمني سيبدأ باستكمال إجراءات مسحة الأنف لجميع المشاركين واللجان اليوم، وبدء مغادرة اللجان نحو جزيرة صير بونعير، اعتباراً من يوم الأربعاء، لاستكمال إجراءات فحص السلامة لجميع المحامل، تمهيداً لانطلاقة السباق يوم الجمعة المقبل، بينما سيكون السبت موعداً احتياطياً.

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