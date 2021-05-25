«إيه إف سي» يُتوّج بلقب كرة القدم للناشئات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُوج فريق «إيه إف سي» بالبطولة الودية لكرة قدم الناشئات تحت 17 عاماً، بعد فوزه على فريق «سيتي إف سي» بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة النهائية أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي. وبالنتيجة ذاتها، حصد فريق جو برو المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق الاتحاد. وقامت عضو لجنة كرة القدم النسائية، شيخة الزعابي، بتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية للاعبات فريق «إيه إف سي»، والميداليات الفضية للاعبات «سيتي إف سي»، فيما سلمت البرونزية للاعبات جو برو.

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