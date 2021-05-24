محمد سرور: دبا الحصن يتطلع لتعاقدات مميزة تليق بطموحه

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن، محمد سرور، عن أن النادي أكمل تعاقده مع اللاعب خالد الريامي قادماً من دبا الفجيرة، واللاعب محمود حسن قادماً من الحمرية، وتجديد إعارة المقيم العماني محمد المربوعي، والبرازيلي ماركوس موراييس، وكابتن الفريق سالم جاسم، وحارس المرمى أمجد السيد، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ضمن الصفقات التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي.

وقال سرور لـ«الإمارات اليوم»: «دبا الحصن يتطلع لتعاقدات مميزة تليق بتطلعاته وطموحه في الموسم الجديد، والمفاوضات جارية مع لاعب خبرة للانضمام إلى الفريق خلال الأيام المقبلة، بينما تم إنهاء التعاقد مع محترفين أجنبيين، هما كل من الجزائري سيدو، والنيجيري إبراهيم موسى».

وبخصوص مدرب الفريق المقبل، أكد محمد سرور أن رؤية مجلس الإدارة هي التعاقد مع مدرب على مستوى مميز، له اطلاع بالكرة في منطقة الخليج، وأن الإدارة تدرس السير الذاتية لمدربين، إما من الدوري الإماراتي أو من الدوري السعودي، لما يتمتعان به من مكانة فنية عالية.

وعن المحترفين الأجانب المقبلين، أكد أن «إدارة النادي تتطلع للتعاقد مع محترفين يكونون قادرين على تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، وهناك أكثر من اسم مطروح للدراسة والبحث».

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