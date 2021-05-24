أطقم إماراتية لإدارة المباريات الودية للمنتخبات الزائرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كلفّت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم طاقم تحكيم مكوناً يوسف الجسمي (حكم ساحة)، ومحمد العبيدلي (مساعداً أول)، وياسر سبيل المرشدي (مساعداً ثانياً)، لإدارة المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي إندونيسيا وأفغانستان، غداً، على ملعب جبل علي.

وفي اليوم ذاته، يُدير محمد سالم يوسف (حكم ساحة)، وعلي الشحي (مساعداً أول)، وعامر عبدالله حسن (مساعداً ثانياً)، المباراة الودية بين منتخبي تايلاند وعُمان على ملعب ذا سيفنز.

وكان طاقم إماراتي مكون من أحمد بلال (حكم ساحة)، وإبراهيم العجمي (مساعداً أول)، ومحمد الشحي (مساعداً ثانياً)، أدار المباراة الودية التي أقيمت أمس بين منتخبي ماليزيا والكويت على ملعب ذا سيفنز.

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