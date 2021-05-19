جوجيكا لن يدرب «الصقور» في «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

علمت «الإمارات اليوم» من مصدر مقرّب من نادي الإمارات بأن مجلس الإدارة (قبل الاستقالة) لم يتوصل إلى اتفاق يرضي مدربه المقدوني جوجيكا لقيادته في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وأنه تم التواصل مع مدربين آخرين، وبحث إمكانية التعاقد معهم لقيادة الفريق الأول، منهم مدرب الفجيرة السابق الصربي غوران تيفغوديتش، وآخرون من البرازيل.

وكان جوجيكا قد تمكن من قيادة «الصقور» لدوري الخليج العربي، بعد تمكنه من نيل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى خلفاً للعروبة. وحصد جوجيكا نتائج مميزة هذا الموسم وجمع 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن العروبة المتصدر، وكان منافساً له في كل شيء من حيث عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، كما لم يخسر فريق الإمارات خلال الموسم سوى مباراة واحدة أمام العروبة 2-3.

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