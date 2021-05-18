32 لاعباً أجنبياً لن يستمروا مع أنديتهم في الموسم المقبل

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تبدأ شركات أندية المحترفين لكرة القدم في الأيام المقبلة الاستعداد للموسم المقبل 2021-2022، على مستوى التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، وتحديد مصير اللاعبين الموجودين حالياً، إذ تبرز أسماء 32 لاعباً قابلين للزيادة مرشحين لعدم الاستمرار في الموسم المقبل من إجمالي 56 لاعباً في 14 نادياً، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يفتح اتحاد كرة القدم باب تسجيل اللاعبين لفترة الانتقالات الصيفية في شهر يوليو المقبل، حتى شهر أكتوبر من العام الجاري.

ووفقاً لمردود اللاعبين الأجانب بالموسم، الذي اختتم أخيراً بفوز الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي، وحصول شباب الأهلي على بقية الألقاب الثلاثة وهي: (كأس رئيس الدولة، كأس الخليج العربي وكأس السوبر) تُعدّ جميع أندية الدوري مرشحة لإجراء تعديلات في الموسم المقبل، ورغم أن كلاً من الجزيرة وبني ياس الأكثر نجاحاً في الدوري، ولكن كل منهما مرشح للاستغناء عن خدمات عدد من الأجانب بالموسم المقبل.

وحسم «فخر أبوظبي» مصير كل من الصربي ميلوس كوسانوفيتش والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو بالإعلان عن تجديد عقد كل منهما حتى نهاية الموسم المقبل، أما النيجيري إيموه إيزيكيل، الذي انضم في صفقة انتقال حر إلى الفريق، والهولندي براندلي كواس المعار من النصر مرشحان للرحيل، بينما يُعدّ بني ياس من أبرز الأندية التي أسهم اللاعبون الأجانب في تحقيق الفريق لنتائج جيدة، ولكن سيخسر «السماوي» خدمات البرازيلي جواو بيدرو، الذي سينتقل إلى الوحدة بداية من الموسم المقبل، بينما سيحتفظ الفريق بكل من: ساشا افيكوفيتش وجواو فيكتور وغاستون سواريز ونيكولاس خمينيز.

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى الشارقة والنصر، إذ إن «الملك» لن يتخلى عن نجومه إيغور كورنادو وكايو لوكاس وأوتابك شوكوروف، بينما رحل بشكل رسمي البرازيلي ويلتون سواريز بداعي الإصابة، كما من المتوقع إنهاء عقد مواطنه جوناثاس كريستيان، الذي لعب على سبيل الإعارة لفريق حتا.

أما النصر يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الأجانب، ويُعدّ البرتغالي أنطونيو توزي مرشحاً للرحيل في حال تعاقد «العميد» مع صفقة أفضل، إلى جانب تلقى توزي عروضاً أخرى من أندية الدوري، بينما ترتفع حظوظ كل من: مهدي عبيد وضياء السبع وريان مينديز في البقاء بالموسم المقبل.

أما بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب في شباب الأهلي يبرز اسم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا للرحيل عن الفريق بداعي غيابه عن المباريات بداعي الإصابة، فضلاً عن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الذي يلعب معاراً من النصر السعودي. وتُعدّ أندية العين والوحدة والوصل من أبرز الأندية التي تسعى إلى التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، خصوصاً عقب النتائج الضعيفة التي حققتها الأندية الثلاثة، إذ يبرز كل من لابا كودجو وتوساكا شيوتاني للاستمرار مع «الزعيم»، وكل من عمر خريبين ولي ميونغ مع «العنابي»، وسانتوس نيريس مع «الإمبراطور».

خالد عبيد: فرصة نجاح بيدرو مع الوحدة لن تكون كبيرة

قال المحلل الرياضي مدير فريق الكرة السابق بنادي النصر، خالد عبيد: «إنه من المتوقع أن تقوم جميع أندية الدوري بإجراء تغييرات في قوائم اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم المقبل»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الأندية سيقوم بتغيير لاعبين أو أكثر.

وأوضح عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «إن بني ياس الوحيد الذي لا يحتاج إلى الاستغناء عن أي لاعب أجنبي»، وقال: «أستغرب تفريط بني ياس في البرازيلي جواو بيدرو وانتقاله إلى الوحدة، رغم مردوده الرائع مع (السماوي)»، وأرى أن فرصة نجاح بيدرو مع «العنابي» لن تكون كبيرة، وقد يكرر السيناريو نفسه الذي حدث مع البرازيلي ويلتون سواريز، عندما انتقل من الشارقة إلى الوصل».

وأضاف: «من الطبيعي أن الأندية التي لم تحقق نتائج جيدة في الموسم الجاري، مثل: الوصل والعين والفجيرة وعجمان وحتا أن تقوم بالاستغناء عن اللاعبين الأجانب الذين لم يقدموا مردوداً جيداً، والأمر نفسه بالنسبة لأندية اتحاد كلباء وخورفكان والظفرة».

المرشحون للرحيل

- الجزيرة: إيموه إيزيكيل وبراندلي كواس.

- الشارقة: ويلتون سواريز وجوناثاس كريستيان.

- شباب الأهلي: جلال الدين ماشاريبوف وفيدريكو كارتابيا.

- العين: ويلسون إدواردو وناكاجيما.

- الوحدة: تيم ماتافز وخوسيه مبوكو.

- الوصل: رونالدو مينديز ونيكولاس أوروز وجواو فيغريدو.

- بني ياس: جواو بيدرو.

- الظفرة: ميخائيل راشوفيل وبيدرو كوندي.

- خورفكان: باولو ميلو ورامون لوبيز.

- اتحاد كلباء: سانتوس وواندرسون وغابرييل سانتيني.

- عجمان: لويس أنطونيو وماديبو مايغا وأبوبكر تراولي وإلياس بلحساني.

- الفجيرة: كريستيان صامويل ورشيد آيت عثمان وكوتينهو.

- حتا: بيسارا وجوناثاس ودوستونبيك خامداموف وميرال ساماردزيش.

المرشحون للاستمرار

- الجزيرة: ثولاني سيريرو وميلوس كوسانوفيتش.

- بني ياس: ساشا أفيكوفيتش وجواو فيكتور وغاستون سواريز ونيكولاس خمينيز.

- الشارقة: إيغور كورنادو وكايو لوكاس وأوتابك شوكوروف.

- النصر: مهدي عبيد وضياء السبع وريان مينديز وأنطونيو توزي.

- شباب الأهلي: كارلوس إدواردو وعزيز غانييف.

- العين: لابا كودجو وتوساكا شيوتاني.

- الوحدة: عمر خريبين ولي ميونغ.

- الوصل: سانتوس نيريس.

- الظفرة: عصام العدوة وماخيتي ديوب.

- خورفكان: برونو غوس وراغائيل غيماريش.

- اتحاد كلباء: بينيل مالابا.

- الفجيرة: فراس بلعربي.

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