بن هويدن: حصول كلباء على 39 نقطة في الدوري إنجاز معنوي كبير

المصدر: محمد فاضل À الشارقة

أكّد عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عيسى بن هويدن، أن نجاح الفريق الأول في جمع 39 نقطة في الموسم المنتهي لدوري الخليج العربي لكرة القدم، يُعدّ إنجازاً وقيمة معنوية كبيرة لـ«النمور»، كونه تحقق في ظروف صعبة مر بها الفريق ليس من السهل تداركها لولا التخطيط الجيد والبيئة الرياضية النموذجية، وحرص الجهازين الفني والإداري على مواصلة التميز، مشيراً إلى أن الفريق افتقد للاعبين مهمين بسبب الإصابات والإيقافات وفقدانه نقاطاً غير متوقعة لأسباب مختلفة، وعلى الرغم من ذلك تمكن من التغلب عليها والوصول إلى مرحلة متقدمة في الترتيب النهائي لجدول دوري الخليج العربي.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «لم يقتصر الإنجاز على حصاد النقاط وتقديم الأداء الفني الممتع والبدني القوي فقط، بل إنه يحفز الفريق على تحقيق الأفضل في الموسم المقبل».

وأضاف: «سيبدأ العمل بصورة مبكرة للاستعداد للموسم المقبل، حيث تنتظرنا واجبات كثيرة لتعزيز ما تحقق والبناء عليه».

واستعرض بن هويدن إنجازات الموسم الماضي، التي من أبرزها تماسك الفريق وعودته القوية بعد التعرّض لأي خسارة قاسية»، موضحاً: «خسر الفريق أمام الجزيرة على ملعبه (6-صفر)، لكنه تعادل مع الوصل (4-4) في مباراة كبيرة أقيمت في ملعب زعبيل، وكذلك عاد وفاز على الشارقة بهدف نظيف مباشرة بعد الخسارة غير المتوقعة والقاسية أمام حتا برباعية، إضافة إلى وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، وحصول فريق الرديف تحت 21 سنة على المركز الثالث».

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