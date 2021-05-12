كلباء ينهي موسما استثنائيا ويحرم "الملك" من المركز الثالث

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حقق اتحاد كلباء فوزا ثمينا على الشارقة بهدف نظيف سجله اللاعب التوغولي بينيل ملابا" 17" خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي. ورفع كلباء رصيده إلى 39 نقطة في موسم استثنائي للفريق، فيما بقى الشارقة عند 48 نقطة متراجعا من المركز الثالث إلى الرابع، علما أن الشارقة حامل لقب الدوري في الموسم قبل الماضي.

وباءت محاولات الفريق الشرقاوي بالفشل في الوصول إلى مرمى كلباء وتعديل النتيجة بعدما بدأ الأخير الأفضل في المباراة وتمكن من المحافظة على تقدمه في اللقاء.

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