الشارقة يرفض قرار «التحكيم الرياضي» ويؤكد أحقيته بكأس اليد

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد نادي الشارقة الرياضي في بيان رسمي، «التمسك بحقه في تتويجه بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، ورفض قرار مركز»الإمارات للتحكيم الرياضي«، الذي ترتب عن قيام اتحاد كرة اليد بسحب البطولة من الشارقة، وإعلان فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بطلا للمسابقة».

وذكر البيان، أن: «الفريق حقق البطولة عن استحقاق في أرضية الملعب، ووفقاً لقرارات رسمية صدرت حينها عن اتحاد اللعبة قبل انطلاق مباراة الشارقة وشباب الأهلي».

وأضاف نادي الشارقة: «التمسك بحق فريق اليد بلقب»كأس الإمارات«، يأتي تقديراً من مجلس إدارة النادي للجهود التي بذلت في الفترة الماضية، والتجهيزات لهذه البطولة بشكل خاص، والموسم الرياضي بشكل عام، من قبل الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، وجماهير النادي لتحيق هذا اللقب، وبناء على ما سبق قرر نادي الشارقة الرياضي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ للنادي حقوقه».

وجاء بيان نادي الشارقة، رداً على إعلان اتحاد كرة اليد أمس، بسحب لقب «كأس الإمارات» من فريق الشارقة، وتتويج فريق شباب الأهلي باللقب، وذلك تنفيذاَ من الاتحاد لقرار مركز «الإمارات للتحكيم الرياضي» المتعلق في المنازعة رقم (112) لعام 2021، والتي قضت بتثبيت فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة «29-22» في المباراة التي جمعتهما في 18 يناير الماضي في افتتاح الدور النهائي للمسابقة، في منازعة تقدم بها شباب الأهلي اعتراضاً على قرار صادر من اتحاد اللعبة باعتبار شباب الأهلي خاسراً لمباراته أمام العين بنتيجة «10-0» لمخالفة إدارية في لوائح التسجيل.

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