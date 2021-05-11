«كابوس» مهدي علي يطارد النصر

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يشهد ملعب آل مكتوم مباراة قوية ومهمة اليوم بين النصر وشباب الأهلي، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتعتبر المباراة انعكاساً لنهائي كأس رئيس الدولة الذي سيجمع الفريقين منتصف الشهر الجاري.

ويملك شباب الأهلي بقيادة مدربه الوطني مهدي علي فرصتين لتعكير طموح النصر، إحداهما في لقاء الليلة بإبعاده عن المشاركة القارية، والثانية في لقاء الحُلم لنهائي كأس رئيس الدولة.

ويسير شباب الاهلي بإِشراف مدربه مهدي علي بخطى ثابتة في الدوري، اذ لم يعرف الفريق طعم الخسارة في آخر 15 مباراة.

وتهم هذه المباراة كثيراً مدرب شباب الأهلي مهدي علي، الذي نجح خلال مناسبتين سابقتين في التفوق على العميد ليُصبح كابوساً يؤرق النصر.

وتمكن مهدي علي من الفوز على النصر في ذهاب دوري الخليج العربي بهدف دون رد، ليبتعد من بعدها الأزرق عن صراع المنافسة في لقب الدوري.

ولم يكتفِ مهدي علي بذلك بل أزاح النصر من طريقه للفوز بكأس الخليج العربي بعدما انتصر في النهائي بضربات الترجيح.

وثأر شباب الأهلي لنفسه من خسارته في نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر الذي فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

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