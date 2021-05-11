اتحاد كلباء والشارقة.. لعبة تحسين المراكز

المصدر: محمد فاضل ■ كلباء

يطمح فريق الشارقة إلى العودة من ملعب كلباء بفوز مهم وثلاث نقاط ثمينة للحفاظ على المركز الثالث في الترتيب النهائي لدوري الخليج العربي، إذ يلتقي الفريقان عند العاشرة من مساء اليوم ضمن الجولة الأخيرة لبطولة الدوري، بالمقابل يطمح اتحاد كلباء إلى محو آثار الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام حتا وأيضاً ختام موسمه الاستثنائي الأبرز منذ تدشين الاحتراف بفوز أو تعادل إيجابي.

ويبلغ رصيد كلباء 36 نقطة في المركز السابع بينما الشارقة 48 في المركز الثالث.

وستكون المباراة هي العاشرة بين الفريقين في زمن الاحتراف والتي حقق بها الملك ستة انتصارات وثلاثة تعادلات دون أن يفوز النمور في أي منها.

ويدرك كلباء أن خسارته للمباراة وفوز الوحدة على بني ياس وفوز الوصل على الظفرة ستعيده للمركز التاسع الذي لا يتناسب ومكاسبه المتحققة طوال الموسم، بينما الفوز سيقوده إلى التقدم نحو المركز السادس أو البقاء في المركز السابع على أقل تقدير، وفقاً لما ستسفر عنه مباراة حتا والعين، والأمر ذاته بالنسبة للشارقة لأن عدم فوزه وفوز شباب الأهلي على النصر سيفرض عليه مغادرة المركز الثالث.

وكان الشارقة قد فاز في الذهاب بهدف نظيف.

• تواجه الفريقان تسع مرات منذ تطبيق الاحتراف: فاز الشارقة في ست، وتعادلا ثلاث مرات.

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