مدرب بني ياس قبل جولة الحسم: المعجزات واردة في كرة القدم

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا إنه يؤمن بوجود معجزات في كرة القدم وذلك قبل مباراة فريقه أمام الوحدة المقررة مساء يوم الثلاثاء على استاد الشامخة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويتمسك "السماوي" الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة بآماله في التتويج بلقب الدوري الأول منذ تأسيس النادي في عام 1982 الذي يحتاج فيه للفوز أولاً على "العنابي" وتعثر الجزيرة المتصدر 54 نقطة أمام خورفكان.

وقال ايسيلا في المؤتمر الصحافي مساء يوم الأحد: "دائما ما كنت أهتم فقط بنتائج فريقي فقط حتى لا يتسبب ذلك في فقداننا للنقاط، ولكن سنرى ماذا يمكن أن يحدث يوم المباراة فالمعجزات واردة في كرة القدم".

وأضاف: "هذه آخر مباراة في الموسم، كل لاعبي الفريق متحمسون لإنهاء الموسم بطريقة جيدة والفوز في أرضية ملعبنا أمام الوحدة، نحن سنسعى خلف هدفنا وهو تحقيق الفوز ومن ثم سننتظر مباراة الجزيرة وخورفكان".

وزدا: "منافسنا فريق قوي ومنظم وبالتحديد عندما قاموا بتغيير المدرب فقد تحسنت نتائجهم بشكل كبير، وكان ذلك واضحاً في المباراة السابقة أمام النصر حينما نجحوا في العودة من الخسارة إلى التعادل".

وأثنى المدرب الروماني على الأداء الذي قدمه لاعبو فريقه على مدار الموسم، وقال: "الفريق قدم موسماً ممتازاً وأنا راض تماما على هذه العمل وفخور بلاعبي فريقي حتى وأن لم نحقق اللقب".

وأشار المدرب إلى وجود بارقة أمل في إمكانية تحقيق خورفكان لمفاجأة أمام الجزيرة لكونه يخوض اللقب بدون إي ضغوط، وقال: "خورفكان ليس لديه أي ضغوط وسيدخل المباراة أمام الجزيرة بهدف تقديم كرة قدم سنرى ماذا يمكن ان يقدمون أمام الجزيرة".

وتعليقاً على الموسم القادم، قال دانيال إيسيلا: "تحدثت مع الإدارة حول ضرورة الحفاظ على نفس مجموعة اللاعبين وتطويرها كذلك من خلال انتداب المزيد من اللاعبين خاصة وأن الموسم القادم سيكون أصعب لأننا سنشارك في بطولة دوري ابطال اسيا."

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