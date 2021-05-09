مدرب عجمان: فرطنا في لقاء الشارقة.. ومواجهة الفجيرة بموسم كامل

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

فرض عجمان على نفسه حتمية الفوز في المباراة الأخيرة ضد الفجيرة، لضمان البقاء في الدوري دون النظر إلى نتيجة مباراة (الذئاب) مع الوحدة المؤجلة، وذلك بعد أن خسر على ملعبه أمام الشارقة بثلاثية نظيفة في الجولة 25، وهي المباراة التي لم يُقدم فيها لاعبو عجمان العرض الذي كان منتظراً منهم باعتراف مدربهم المصري أيمن الرمادي. وقال المدرب في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة: «فرطنا في مباراة الشارقة، وقدمنا أقل مما كان متوقعاً، ليس هذا التوقيت الذي نلعب فيه بتلك الحالة، كان يفترض أن يكون اللاعبون أكثر قتالاً لتحقيق نتيجة إيجابية، مثلما فعلنا في لقاء الجزيرة الماضي».

وأضاف: «كان هناك تباعد واضح بين خطوط الفريق الثلاثة، لهذا لم نهدد الخصم طوال الـ90 دقيقة، حتى الآن الأمور مازالت بأيدينا، وعلينا أن نستعد بأفضل صورة لأهم مباراة تنتظرنا في الموسم ضد الفجيرة، لأنها ببساطة مباراة تساوي موسماً بأكمله، وأتمنى من الفريق أن يكون تركيزه حاضراً في تلك المباراة».

من جانبه، أثنى مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، على الأداء والنتيجة التي خرج بها فريقه، وقال في المؤتمر الصحافي: «أشكر اللاعبين على كل ما قدموه في هذه المباراة وفي المباريات السابقة، الجميع بذل جهداً كبيراً في الفترة الماضية، وجاءت النتائج على قدر كبير من المطلوب».

وأضاف: «الخسارة لا تقلل على الإطلاق من المجهود الذي قدمه لاعبو عجمان، الذين أدوا بصورة طيبة، وأتمنى لهم التوفيق في ما هو مقبل».

وبتلك النتيجة اقترب الشارقة من حجز مقعد آسيوي في الموسم المقبل، بانتظار التأكيد أمام اتحاد كلباء في الجولة الأخيرة من المسابقة، إذ يحتاج إلى الفوز لضمان المركز الثالث دون النظر لنتيجة مباراتي النصر مع شباب الأهلي في الدوري وكأس رئيس الدولة. ويحتل الشارقة حالياً المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق نقطة عن شباب الأهلي ونقطتين عن النصر.

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