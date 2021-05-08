«صباح» تواجه تحدي 11 خيلاً في كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تواجه المهرة «صباح» لياس لإدارة السباقات، تحدي 11 خيلاً من الذكور، في سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري ايشا، اليوم بمضمار داكس الفرنسي، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي. ويقام السباق لمسافة 2300 متر على المضمار العشبي، وتشارك فيه 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 14.000 يورو.

وكانت «صباح» البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «شدايد» والفرس «ثروة الوثبة»، قد خاضت أربع سباقات حققت خلالها الفوز مرة في سباق بري محمد اوكيلي لمسافة 2500 متر الذي أقيم العام الماضي بمضمار أجين. ويقود «صباح» التي ستشارك للمرة الأولى هذا الموسم الفارس اورتيز مندزابل، بإشراف المدرب دو جوليمين.

وينافس على اللقب «جاتسباي دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ميللي لوري فولارد، وسجل الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، ثلاثة انتصارات من إجمالي تسع مشاركات. ومن أقوى المرشحين المهر «حا أحلم الاجلام» لمزرعة عذبة، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، وحقق ابن «جلنار الخالدية» الفوز مرتين، وحل في المركز السادس في سباق الفئة الأولى.

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