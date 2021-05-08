بالصور: علي خصيف يسحر العين بتصدي للتاريخ.. وبني ياس يؤجل حسم الدوري

المصدر: سيد مصطفى ومنصور السندي وأحمد طارق ومعاذ كمبال - أبوظبي ودبي والشارقة

سحر حارس مرمى الجزيرة علي خصيف فريق العين بتصدي سيسجله تاريخ دوري الخليج العربي لكرة القدم لكونه كان العلامة الفارقة في انتصار "فخر أبوظبي" بهدفين دون رد، الجمعة، على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ 25 "قبل الأخيرة" من البطولة، ليحافظ الجزراوية على صدارة الترتيب برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد "الزعيم" عند 38 نقطة في المركز السادس.

وتصدى "الأخطبوط" لركلة جزاء سددها التوغولي لابا كودجو كانت ستغير نتيجة المباراة وحسابات اللقب لو عانقت الشباك لكن خصيف كان أكثر من رائع في إبعاد الكرة، قبل أن يحسم الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني للجزيرة ويحسم اللقاء لـ "فخر أبوظبي" بانتظار الجولة الأخيرة التي سيواجه فيها الجزيرة فريق خورفكان، فيما يقابل مطارده بني ياس (53 نقطة) الوحدة لتحديد هوية بطل الدوري.

من جهته، فعل بني ياس ما عليه وهزم الظفرة بخمسة اهداف نظيفة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 21 نقطة في المركز الـ11، وقفز الشارقة "حامل اللقب" برصيده إلى 48 نقطة محافظا على مركزه الثالث بعد فوزه الكبير على عجمان بثلاثة أهداف نظيفة، وبقي عجمان عند 15 نقطة متساويا في النقاط مع الفجيرة الذي تعادل بدوره مع خورفكان دون أهداف ليتأجل حسم مصير كل من عجمان والفجيرة في البقاء، في وقت تحددت بطاقة الهبوط الأولى لفريق حتا (12 نقطة ولا أمل له بالبقاء) على الرغم من فوزه العريض على اتحاد كلباء برباعية نظيفة.

وتعثر النصر وتراجع من المركز الرابع إلى الخامس برصيد 46 نقطة إثر تعادله 2-2 مع الوحدة الذي رفع بدوره رصيده إلى 36 نقطة محافظا على مركزه السابق الثامن، واستعاد شباب الأهلي المركز الرابع مجددا رافعا رصيده إلى 47 نقطة في المركز إثر فوزه الكبير على الوصل بثلاثة أهداف نظيفة فيما بقي الوصل عند 34 نقطة في المركز التاسع.



الجزيرة ينجح في الاختبار الأصعب

في المباراة الأكثر أهمية، سيطر الجزيرة على مجريات اللعب وكاد خليفة الحمادي أن يحرز الهدف الأول في توقيت مبكر من اللقاء، عندما لعب خلفان مبارك ركلة ركنية وحول الحمادي الكرة برأسه إلى جوار القائم (2).

ودخل العين أجواء اللقاء بعد مرور 15 دقيقة ولكن من دون خطورة على مرمى الجزيرة، بينما أهدر علي مبخوت فرصة لا تضيع من هجمة قادها الهولندي براندلي كواس الذي لعب كرة عرضية وسدد مبخوت الكرة فوق العارضة (29)، قبل أن يحرز علي مبخوت الهدف الأول في الدقيقة 33 عندما لعب عبدالله رمضان كرة جميلة إلى المالي عمر تراوري الذي مرر الكرة إلى مبخوت وسددها الأخير بهدوء في المرمى.

وفي الشوط الثاني أهدر عمر تراوري فرصة إضافة الهدف الثاني عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة ولكن خالد عيسى تألق وتصدى ببراعة للكرة (49)، وواصل عيسى تألقه وتصدى لانفراد آخر من علي مبخوت (54).

وفي الدقيقة 76 ارتفعت الإثارة بعدما حصل البرازيلي إيريك على ركلة جزاء عقب تعرضه للعرقلة من خليفة الحمادي ولكن علي خصيف تألق بالتصدي إلى تسديدة التوغولي لابا كودجو (78)، قبل أن يحرز الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة (81) لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

الوحدة يُبعد النصر عن المقعد الاسيوي.. "مؤقتا"

فرط النصر في فوز كان في متناول أقدام لاعبيه، واكتفى بالتعادل الإيجابي مع الوحدة 2/2 على استاد شباب الأهلي في العوير لحساب الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول.

وتقدم العميد بهدفين أولاً عن طريق فارس جمعة بالخطأ في مرماه (35)، ثم عزز تيغالي من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني (44)، لكن السوري، عمر خريبين، نجح في تقليص الفارق قبل انتهاء الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة (45+2).

وفي الشوط الثاني، تمكن السلوفيني، ماتافز من معادلة النتيجة في الدقيقة (80).

وتراجع النصر بعد تلك النتيجة إلى المركز الخامس برصيد 46 نقطة خلف شباب الأهلي الذي صعد للمركز الرابع بفارق نقطة.

وغابت الاثارة لفترات طويلة عن المباراة ولم تحضر الا مع الهدف الذي أسكنه فارس جمعه شباك فريقه، لتنقلب بعدها المواجهة إلى إثارة وندية من الفريقين خصوصاً في الشوط الثاني بفضل التغيرات التي أجراها، مدرب الوحدة الهولندي تين كات، بنزول إسماعيل مطر وماتافز، والتي منحت الأفضلية للعنابي الذي ضغط بضراوة حتى تمكن من تحقيق التعادل في وقت صعب من عمر اللقاء.

وتعاطف القائم مع النصر في الوقت المُحتسب بدلاً من ضربة رأس لعبها ماتافز، لتحرم الوحدة من انتصار مُحقق.

شباب الأهلي يحسم مواجهة الوصل في 38 دقيقة

حقق شباب الأهلي فوزا كبيرا بثلاثة أهداف نظيفة على الوصل على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من يوسف جابر" 12" من ركلة جزاء والبرازيلي كارلوس إدواردو 30" الذي سجل هدفا عالميا بعدما تلقى تمريرة رائعة سددها مباشرة في المرمى وأضاف حارب عبد الله الهدف الثالث " 38" .

قدم شباب الأهلي مباراة كبيرة وبدأ الأفضل في المباراة خاصة في الشوط الأول الذي تلاعب فيه بالإمبراطور الوصلاوي ليحسم اللقاء مبكرا لصالحه.

ورغم تفوقه الكبير في الشوط الأول الا أن شباب الأهلي تراجع في الشوط الثاني الذي لم يتمكن من خلاله شباب الأهلي من الوصول مجددا لشباك الوصل.

وأكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الرحمن صالح لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية " 40".

بني ياس "المتحدي" ويؤجل حسم الدوري

رفع بني ياس راية التحدي بفوزه الكبير على مضيفه الظفرة بخماسية نظيفة ليؤجل حسم لقب الدوري للجولة الأخيرة التي سيخرج فيها لمقابلة الوحدة وهي المباراة التي قد تشهد تتويجه باللقب في حال خسارة او تعادل الجزيرة أمام منافسه خورفكان.

ومنح فوز "السماوي" الوصول إلى النقطة 53 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف الجزيرة المتصدر برصيد 54 نقطة والذي كان قد فاز هو الآخر بصعوبة بالغة على ضيفه العين.

وأمطر لاعبو "السماوي" شباك مستضيفهم الظفرة بأربعة أهداف على مدار شوطي المواجهة، وقص الشريط جواو بيدرو (12)، غاستون سواريز (15، 18) عامر عبدالرحمن، نيكولاس خيمينيز (52) وأحمد أبوناموس (89).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news