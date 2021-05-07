الشارقة يوقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبولبدة الأردنية للتايكواندو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّع نادي الشارقة، مساء الثلاثاء الماضي، اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبولبدة الدولية للتايكواند الأردنية، تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى اللاعبين في الجانبين. ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، ومدير الأكاديمية الأردنية، محمد أبولبدة، بحضور عدد من المسؤولين.

وقال علي سالم المدفع في تصريح صحافي: «جميع ألعاب النادي محل اهتمام مجلس الإدارة، ونشكر مجلس الشارقة الرياضي، الذي يعمل باستمرار لتطوير الألعاب الفردية، والذي انعكس إيجاباً على الألعاب في الإمارة بشكل عام ونادي الشارقة بشكل خاص، ونسعى إلى عقد الشراكات والاتفاقات التي من شأنها تقديم الإضافة للاعبينا».

من جانبه، قال أبولبدة: «الاتفاقية تهدف إلى تطوير رياضة التايكواندو في نادي الشارقة، وفي أكاديمية أبولبدة الدولية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى زيادة مهارات اللاعبين في النادي من خلال الاحتكاك مع لاعبي الأكاديمية، عطفاً على السُمعة الطيبة التي تتحلى بها الأردن في رياضة التايكواندو على المستوى العالمي، على مستوى المنتخبات الوطنية واللاعبين».

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