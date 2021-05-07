صدارة الجزيرة في خطر أمام العين

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الجزيرة مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع العين في الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي، الساعة 11 مساء على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يأمل أن يحقق الفوز على «الزعيم» ليحافظ الفريق على صدارة لائحة ترتيب الدوري.

ويمتلك الجزيرة في رصيده 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بني ياس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة، إذ يلتقي «السماوي» مع الظفرة، بينما يدخل العين اللقاء وفي رصيده 38 نقطة في المركز السادس.

ويسعى الجزيرة إلى تخطي الاختبار الأصعب له نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، خصوصاً أنه سيلعب في الجولة الـ26 على أرضه أمام خورفكان الذي ضمن البقاء في الدوري، بينما رغم أن العين لا يعيش أفضل فتراته بعدما ودع دوري أبطال آسيا من الدور الثاني، كما لم يحقق الفوز في آخر جولتين بخسارته أمام النصر وتعادله مع اتحاد كلباء، ولكن «البنفسج» يشكل تهديداً قوياً لطموحات الجزيرة في الاقتراب من لقب الدوري.

ورغم أن الجزيرة كان أبرز ما يميزه هو قوة خط دفاعه، ولكن في آخر أربع جولات بات نقطة ضعف واضحة بالنسبة للفريق، خصوصاً أنه دخل مرماه تسعة أهداف، بواقع هدفين من كل من الفجيرة والوحدة والوصل، وأخيراً استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في الجولة الماضية أمام عجمان.

في المقابل، يخوض العين المباراة بهدف إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً أنه ابتعد بشكل رسمي عن المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، بينما يأمل بني ياس أن يقدم له العين هدية ثمينة بعرقلة الجزيرة، ليصبح الطريق مفتوحاً أمامه لتصدر لائحة ترتيب الدوري.

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