تين كات: مبارياتنا المتبقية في الدوري لتقييم اللاعبين قبل الموسم الجديد

المصدر: سيد مصطفى -أبوظبي

أعلن مدرب الوحدة، الهولندي تين كات أن "مباريات فريقه أمام النصر وبني ياس، والفجيرة ستكون من أجل تقييم اللاعبين الأجانب والمقيمين وأيضا المحلين استعداداً للموسم الجديد". وقال مدرب الوحدة في المؤتمر الصحافي قبل مباراة النصر: "سنمنح الفرص لمجموعة من اللاعبين للحكم على مستواهم وتقييمهم قبل بدء الموسم الجديد وهذا الإجراء سينطبق على كافة اللاعبين من أجانب ومقيمين ومحليين".

وأضاف:" الجميع يعلم أن الوحدة قد أصبح بعيداً عن دائرة المنافسة لهذا سنستغل المباريات المتبقية في الدوري، لإجراء تقييم شامل للفريق، وستكون من بين أهدافنا أيضا تحقيق الفوز في المباريات المتبقية لهذا الموسم، لأن من بين أهدافنا تحسين وضعية الفريق في جدول المسابقة".

وأشار: "بعد عودتنا من الهند تدرب اللاعبون بصورة أكثر من جيدة وكان هناك روح معنوية عالية بعد تخطي مرحلة دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا، الجميع في حالة صحية ممتازة وهذا ما سيفتح الباب أمام الطاقم الفني لاختيار التشكيلة المناسبة لمباراة النصر".

وتابع المدرب الهولندي قائلاً: "حتما ستكون مباراتنا ضد النصر صعبة، لان المنافس لديه هدف التواجد في المربع الذهبي وحجز مقعد في البطولة الآسيوية، لكن ما يمكن التأكيد عليه أننا سنلعب أيضا من أجل الفوز، لأننا فريق كبير يفكر في كل مواجهاته بطريقة واحدة وهي الحصول على النقاط الثلاث".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news