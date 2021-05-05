مشرف الجزيرة: هل قضاة الملاعب لدينا سبق أن لعبوا كرة قدم

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

سادت حالة من الغضب الشديد وسط مسؤولي نادي الجزيرة من بعض قرارات التحكيم خلال لقاء الجولة 24 أمام عجمان، أول من أمس، الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين 3-3، وعكس مشرف فريق الجزيرة، حسين سهيل، حالة الاستياء من فريق الجزيرة تجاه «الصافرة»، وقال إن «أخطاء التحكيم باتت تدعو إلى الدهشة، وقد تعرضنا لظلم واضح حرمنا الفوز على عجمان»، وتساءل «هل قضاة الملاعب لدينا سبق أن لعبوا كرة قدم».

وتابع حسين سهيل، خلال مداخلة مع قناة «أبوظبي الرياضي»، بعد نهاية المباراة: «الجميع شاهد حجم الظلم الذي تعرض له الجزيرة، لا نتحدث عن إذا كان الظلم مقصوداً أو لا، لأننا لا ندخل في النيات، لكننا تعرضنا للظلم فمن سيعيد لنا حقوقنا المُهدرة».

وأضاف: «نحن في الجزيرة، كمسؤولين ولاعبين سابقين أو حاليين، لم يسبق لنا أن تحدثنا عن التحكيم، دائماً نقف في صف الصافرة، وندعم الحكام المواطنين، فالأخطاء موجودة، لكن أن تصل إلى هذا الحد فهو أمر يدعو إلى الدهشة، فقرار خاطئ يمكن أن يُغير اتجاه البطولة، خصوصاً لو كان بني ياس قد فاز على شباب الأهلي».

وحافظ الجزيرة على صدارة دوري الخليج العربي بـ51 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه بني ياس، الذي تعادل أيضاً مع شباب الأهلي.

وأضاف: «يُفترض أن يكون الجزيرة متصدراً بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، تقنية الفيديو حاضرة في المباريات لتمنح الأندية حقوقها، الحكم أعطى عجمان ضربة جزاء بعد العودة لـ(الفار)، في المقابل كانت لنا ضربة جزاء واضحة، ولا تحتاج أي نقاش أو العودة إلى (الفار)».

وأوضح: «كانت لنا ضربة جزاء لمصلحة علي مبخوت، وسكتنا عنها لأنها مسألة تقديرية للحكم، لكن العرقلة التي تعرض لها خلفان إبراهيم داخل الصندوق، كانت واضحة وضوح الشمس، ولا يوجد عاقل لا يعترف بها ضربة جزاء».

وزاد: «أكرر: من يعيد لنا حقوقنا؟ أردنا أن نسجل موقفاً، ولا أعرف نية مسؤولي النادي بتقديم احتجاج على التحكيم، لكني أتساءل هل قضاة الملاعب لدينا سبق أن لعبوا كرة قدم من قبل أم لا، لأن هناك حالات تحدث في الملاعب تحتاج إلى نوعية حكام سبق لهم أن مارسوا اللعبة».

مدرب الجزيرة: الفريق محبط من التعادل

كشف مدرب فريق الجزيرة، مارسيل كايزر، خلال المؤتمر الصحافي أن عليهم المواصلة بقوة والدفاع عن طموحهم في تحقيق لقب الدوري، وكشف أن «الفريق أصابه الإحباط بسبب ما جرى في المباراة، وضياع نقطتين مهمتين».

ولام المدرب الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو الفريق أمام عجمان، وسمحت بالأهداف الثلاثة، مشيراً إلى أنهم لم يبدأوا الشوط الثاني بالصورة الجيدة، وشدد على أنهم متفائلون بشدة بتحقيق المطلوب في الجولتين المتبقيتين على ختام الدوري.

الرمادي يدعو «الرابطة» إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص مع الفجيرة

دعا مدرب عجمان، أيمن الرمادي، رابطة المحترفين إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتصارعة على البقاء في دوري الخليج العربي، خصوصاً فريق الفجيرة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «أناشد رابطة المحترفين، انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، ألا نلعب مباراتنا في الجولة الأخيرة مع الفجيرة، قبل أن يلعب الأخير مباراته مع الوحدة، التي تقرر تأجيلها لما بعد انتهاء مباريات الدوري».

وأضاف: «لن يكون تكافؤاً للفرص أن يلعب فريق مباراة بعد أن ينتهي الدوري، وكل الأوراق مكشوفة أمامه، نريد أن نلعب مباراتنا مع الفجيرة بعد أن ينتهي من مؤجلاته، لأن انتظار مباراة ليس من العدالة في شيء».

وزاد: «أعتقد أنه في ظل الصراع المُحتدم على البقاء، فقد أصبح الأمر يتطلب أن تبادر الرابطة باتخاذ قرارها بإقامة مباراة الفجيرة وخورفكان أولاً، ثم مباراة الفجيرة المؤجلة مع الوحدة، لكن أن نُنهي مبارياتنا وينتظر المنافس ليلعب، فهذا ليس من العدل، خصوصاً أن الرابطة أعدت جدول الأسابيع الثلاثة الأخيرة لتقام في توقيت واحد لتحقيق العدالة بين الجميع».

- الجزيرة حافظ على صدارة الدوري بفارق نقطة عن «السماوي»، مستغلاً تعادل بني ياس وشباب الأهلي.

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