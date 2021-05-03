اتحاد كلباء يبحث عن «رقم جديد».. والعين لتحسين المركز والصورة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يتطلع اتحاد كلباء إلى الفوز بثلاث نقاط ثمينة تقوده إلى تبادل المراكز مع ضيفه العين عند الساعة التاسعة من مساء اليوم ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، بينما يبحث العين عن فوز مهم ونقاط أكثر اهمية لتحسين صورة الفريق والاقتراب من المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ما يعطي للمباراة ثقلاً فنياً كبيراً. ويحتل اتحاد كلباء المركز السابع برصيد 35 نقطة، بينما يمتلك العين 37 نقطة في المركز السادس.

وعلى الرغم من ضمان اتحاد كلباء البقاء بين الكبار، إلا أنه يبحث عن تحقيق رقم قياسي جديد في الموسم الحالي متمثلاً بتحقيق مركز متقدم مع ختام الموسم، بحيث يكون بين الفرق التي تحتل المراكز الخمسة الأولى.

في المقابل، يبحث العين عن إنقاذ الموسم وتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية حتى نهاية الموسم، وأن يستفيد من بعض النتائج الأخرى لإحياء آمال المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل.

ويشير سجل اللقاءات بين الفريقين الى فوز العين في سبع مباريات، مقابل فوزين لاتحاد كلباء، وتعادلين، بينما انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين 1-1 في الموسم الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news